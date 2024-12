Aos 33 anos, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria após carreira histórica

Referência no judô brasileiro e mundial, a gaúcha Mayra Aguiar anunciou, nesta quinta-feira (26), a sua aposentadoria dos tatames. Aos 33 anos, a judoca encerra uma carreira recheada de conquistas, com destaque para os três campeonatos mundiais e as três medalhas olímpicas, todas de bronze. Prodígio da modalidade, a atleta da Sogipa disputa competições profissionais desde os 14 anos, fechando quase duas décadas no mais alto nível do esporte e 17 anos de titularidade da seleção brasileira.

Sua última aparição vestindo o quimono foi nos Jogos Olímpicos de Paris, na metade deste ano. Em solo francês, Mayra caiu na primeira fase e se despediu emocionada da competição. Naquele momento, já havia a expectativa por aquela ter sido sua última aparição. Depois de tantas conquistas, a judoca planejava a aposentadoria há cerca de um ano.

Um dos principais motivos para a tomada da decisão são as lesões. A atleta convive com problemas físicos recorrentes e, ao longo da carreira, já passou por oito cirurgias, incluindo uma de joelho esquerdo, por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior, que a deixou 16 meses sem competir, sendo superada nos Jogos de Tokyo 2021, com a conquista do terceiro bronze olímpico.

Em postagem no Instagram, a gaúcha deixou claro que sentiu o peso das contusões. “Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa. O judô moldou minha vida, meus valores, minhas amizades e minha visão de mundo”, afirmou a judoca, em trecho da nota publicada na rede social.

Inspirada na irmã, Hellen Aguiar, a judoca também aproveitou para agradecer, dentre tantas outras pessoas, clubes e organizações, à sua “parceira de treino, coach, fisioterapeuta, conselheira, e mil e uma outras coisas”. Ao longo da vitoriosa carreira, Mayra faturou oito pódios em campeonatos mundiais, se tornando a maior da brasileira da história na competição. Quanto às Olimpíadas, participou de cinco edições: Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 em 2021 e Paris 2024. Ela é a única atleta brasileira a conquistar uma medalha em três edições Olímpicas seguidas, entre Londres e Tóquio.