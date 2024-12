Loja com equipamentos, mochilas e acessórios náuticos abre em clube na beira do Guaíba

Júlia Fernandes

13 Dezembro 2024

Allcatrazes, marca voltada a velejadores e esportistas, em parceria com a Equinautic, empresa de equipamentos náuticos, se uniram para abrir o ponto físico

Nesta sexta-feira (13), ocorre no Veleiros do Sul a inauguração da primeira loja física da Allcatrazes, marca voltada a velejadores e esportistas. Fundada em 2018 e conhecida por seus produtos como mochilas impermeáveis, a Allcatrazes se uniu à Equinautic, empresa de equipamentos náuticos com quase 40 anos de mercado, para lançar a operação.O empreendimento é liderado por Martina Protskof Szabo e Taylã de Freitas, da Allcatrazes, e Márcio Lima, da Equinautic. A parceria surgiu após um convite do presidente do clube no início do ano. Segundo Márcio, o projeto nasceu de uma conversa inicial sobre a gestão da marca do clube. "Comentei que o espaço precisava de gente nova, sangue novo, e sugeri a Alcatrazes", explica. A partir daí, os sócios passaram a planejar a expansão conjunta das marcas. "Isso aqui é um embrião de algo que pode se tornar uma das marcas mais importantes no mercado nacional", projeta Márcio.A loja, com 115m², será aberta ao público em geral e terá um mix variado de produtos, incluindo equipamentos náuticos, mochilas, acessórios e itens da linha Veleiros do Sul, como camisetas, bonés e malas. Martina destaca que a inauguração é um marco especial para o clube, que completa 90 anos nesta sexta-feira (13). "Contratamos um ilustrador para criar peças específicas para a ocasião", conta.