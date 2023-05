Velejadores gaúchos criam marca de mochilas pensadas para esportes de aventura

Unidos pelo interesse em comum por viagens e vida ao ar livre, os sócios Martina Protskof Szabo, 26 anos e Taylã de Freitas Neto, 32 anos, estão à frente da Allcatrazes. A marca, criada em 2018, começou com o objetivo de criar capas para pranchas, ideia que não se consolidou. Foram as mochilas, carro-chefe do negócio, que encantaram o casal. Os produtos buscam oferecer durabilidade e resistência para a clientela interessada em esportes de aventura.



Velejadores desde pequenos, os sócios buscavam um nome para a marca a partir de uma experiência impactante, e foi nas águas que eles encontraram uma inspiração, mais precisamente em uma das primeiras regatas longas de Taylã e Martina para Alcatrazes, ilha localizada próxima ao litoral norte de São Paulo. “Essa realmente foi uma regata bem incrível, com estrela cadente, onda gigante, vento forte, foi bem desafiador”, lembra Martina.

A primeira peça da marca foi a mochila Alfa - que hoje é o carro-chefe da Allcatrazes. Os sócios contam que a ideia foi muito bem abraçada no meio da vela, principalmente pelas crianças, e, a partir disso, os produtos viraram uma febre dentro dos clubes. O produto foi se desenvolvendo aos poucos, sempre ouvindo as demandas dos clientes, segundo Taylã e Martina. “ Hoje, ela tem um zíper antioxidante que não emperra com a maresia. Os tecidos tanto interno, quanto externo são impermeáveis, toda uma pegada voltada ao velejador e para quem gosta de se aventurar ”, pontua a sócia.



A dupla percebe que durante e após a pandemia de Covid-19, a busca por atividades ao ar livre aumentou. Assim, enxergaram a necessidade de atingir um público ainda mais amplo. “Aos poucos, a gente foi se dando conta que também gostamos de acampar, viajar, fazer trip de carro, sempre buscando uma vida ao ar livre. As mochilas não servem só para quem veleja ou para quem pratica um esporte mais radical”, pondera Martina. “Nem sempre a gente consegue estar com um pé na areia ou em volta de uma fogueira, mas é interessante ter uma rotina saudável", acrescenta Taylã.

Produtos e o futuro do negócio

A mochila Alfa conta com compartimento para notebook, diversos bolsos e divisórias, além de tecidos resistentes à água. O catálogo de opções da marca inclui dois modelos de mochilas - uma pensada para rotina de dia a dia e outra para viagens -, dois modelos de duffel bags, cooler e uma linha em collab que conta com peças mais coloridas e versáteis. Os produtos partem de R$ 54,00 e vão até R$ 745,00.



A marca também possui alguns produtos feitos com reaproveitamento do tecido de vela, como carteiras e ecobags, além de peças nichadas e focadas para o velejador. Com vendas no showroom localizado na rua Goitacaz, nº 490, no bairro Assunção, ou de maneira online para todo o Brasil. Os sócios contam que Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais vendas da Allcatrazes.



“Nós prezamos por essa praticidade na hora de carregar coisas, então queremos cada vez mais ter opções”, ressalta Taylã. Os sócios almejam para o futuro da marca uma maior cartela de produtos, e cada vez mais sustentáveis, que aliam o cuidado com meio ambiente e resistência, como é o caso do uso dos tecidos de vela.