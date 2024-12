Projeto de urbanismo no Menino Deus

prevê a construção de torres de até 130 metros de altura próximo ao parque Marinha do Brasil e ao shopping Praia de Belas Um grupo protestou contra o projeto que. O terreno pertence ao Grupo Zaffari, responsável pelo empreendimento (Jornal do Comércio, edição de 25/11/2024). Um espaço novo que será revitalizado é objeto de protesto, quando todos os dias se deveria protestar por calçadas mal cuidadas, lixo não recolhido, pichações e buracos nas ruas. (Oscar Mundstock)

Urbanismo II

Fico impressionado como tem pessoas que adoram o atraso. Tudo aqui em Porto Alegre sempre tem a turminha do "não quero". Assim foi com a execução das obras da avenida Beira-Rio, as reformas do Parque da Harmonia, a demolição do Esqueletão… Capital do atraso. (Fernando Sarmento Leite Barcellos)

Urbanismo III

Tanto os bairros Menino Deus quanto o Praia de Belas diminuíram o número de moradores, segundo o último censo, por envelhecimento da população ou insegurança. Esses empreendimentos trazem um novo conceito para a região, atraindo jovens e novos moradores. (Antônio Carlos)

Farmácias

Ou o povo está doente, ou o povo está prevenido, pois é notória a multiplicidade de farmácias em Porto Alegre. (Edgar Granata)

Dólar

dólar bateu R$ 6,00 pela primeira vez na história no dia 28 de novembro, em reação ao aumento da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000,00 e às medidas do pacote de contenção de gastos do governo (JC, 29/11/2024). Mexeu no bolso da Faria Lima, dólar sobe. Cortou salário do pobre, dólar baixa. (Antônio Augusto Goulart)

Gastronomia

Dolce Gusto Confeitaria, de Bento Gonçalves , abrirá sua primeira loja franqueada na Capital. A inauguração está prevista para ocorrer no início de 2025 (Caderno GeraçãoE, site do JC, 12/11/2024). Que ótima notícia! (Ana Fontoura)

Bar jamaicano

O novo empreendimento do bairro Jardim Botânico possui inspiração na cultura jamaicana Três amigos, em diferentes profissões e cansados de suas carreiras exaustivas, mas muito alinhados em suas visões de mundo deram origem ao bar Rockesteady., buscando fomentar, sobretudo, a música negra e latino-americana (caderno GeraçãoE, JC, 28/11/2024). Matéria interessante e providencial! (Vladimir Ferreira Nicoletti)