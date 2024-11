Novo sistema de alerta de desastre climático

Defesa Civil Alerta No dia 30 de novembro, a população de 36 municípios gaúchos irá receber um alerta de desastre climático nos dispositivos eletrônicos, com conexão 4G ou 5G. Trata-se de uma demonstração do, novo sistema de envio de avisos da Defesa Civil nacional. A partir do dia 4 de dezembro, a tecnologia passa a valer em estados das regiõe Sul e Sudeste do Brasil (Jornal do Comércio, edição de 19/11/2024). Só alertar não adianta. Tem que tomar as providências necessárias e fazer o desassoreamento dos nossos rios para que esses tipos de eventos que aconteceram em maio não aconteçam mais. Afinal, pagamos impostos bem altos não é para bonito, mas, sim, para que tenhamos algum retorno. (Lenir Brondani)

Meio Ambiente

a Vale, a Samarco e a BHP das acusações de crimes ambientais na tragédia de Mariana A juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, substituta da Justiça Federal de Ponte Nova (Minas), absolveu- a qual deixou 19 mortos e lançou 13 mil piscinas olímpicas de lama tóxica no Rio Doce em 2015 (Site do JC, 14/11/2024). O judiciário deste País é uma vergonha! Desastre foi a enchente no RS, o que aconteceu em Mariana foi criminoso. (Bernardo Godolphim)

Cais Embarcadero

O Cais Embarcadero reabriu ao público e com novidades, seis meses após a inundação que cobriu quase tudo no complexo no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre (Coluna Minuto Varejo, JC, 13/11/2024). Esses empresários são de muita coragem. Retornar a um lugar que não recebeu nenhum investimento para evitar o que ocorreu em maio de 2024, isso que eu chamo de coragem. (Leonardo Kramer do Prado)

Urbanismo

projeto especial do Grupo Zaffari para construir um empreendimento comercial O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou oe residencial no bairro Praia de Belas, em terreno entre o Parque Marinha e o bairro Menino Deus (Coluna Pensar a Cidade, JC, 18/11/2024). Parabéns para a cidade! Porto Alegre não pode ficar refém da turma da vanguarda do atraso! (Luiz Alberto Rizzo Neis)

Urbanismo II

Seria muito oportuna uma matéria aprofundando a análise dos grandes pontos negativos deste mega prédio: trânsito, saneamento, impacto de vizinhança. Porto Alegre está se despersonalizando. (Marceli Riffel)

Música

Rap In Cena, maior Festival de Hip-Hop do Brasil , realizado neste mês em Porto Alegre, ficou lotado, apesar das altas temperaturas no entorno do Parque da Harmonia (Site do JC, 18/11/2024). Apesar do calor, estava bom demais. (Jéssica Urrutigaray)