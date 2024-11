Aquecimento do setor de construção Civil

o segmento de imobiliárias têm investido na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre De olho em uma maior demanda de aquisição,. A Urban Company, que vende imóveis secundários, já comercializados pelas incorporadoras, montou, por lá, uma nova posição de olho em imóveis de médio e alto padrão (Caderno Construção Civil, Jornal do Comércio, edição de 19/11/2024). O mercado imobiliário está fortemente aquecido, mesmo com a alta taxa de juros. Uma redução na taxa de juros em 2025 pode fazer o mercado ter um boom maior do que o último, no primeiro governo Lula. (Artur Valentim)

Urbanismo

projeto especial do Grupo Zaffari para construir um empreendimento comercial e residencial no bairro Praia de Belas O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o, em terreno entre o Parque Marinha e o bairro Menino Deus (Coluna Pensar a Cidade, JC, 18/11/2024). Acho que Porto Alegre tem que se reinventar, pensar mais moderno para ser uma cidade que avance e cresça. (Célio Luiz Sperb)

Urbanismo II

Porto Alegre está entregue à especulação imobiliária. (Ivani Calvano Gonçalves)

Urbanismo III

Isso é muito bom para Porto Alegre, que é carente de empreendimentos modernos. A cidade precisa renovar-se, e construções como essas acabam por tabela valorizando mais a região e todo o entorno, além de permitir mais opções de lazer. (Flavio Rezende)

COP29

Portal da Reconstrução e Adaptação Climática O secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, apresentou, na COP29, no Azerbaijão, o, plataforma que disponibiliza informações atualizadas sobre as obras de recuperação da cidade após ter tido 30% do seu território diretamente atingido pela enchente de maio (Site do JC, 12/11/2024). O secretário deveria submeter estes planos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que, infelizmente, só teve três reuniões em 2024, sendo que, de forma recorrente, ele falta nas reuniões. Os membros do conselho teriam muito a contribuir. (Paulo Brack)

Renato Borghetti

único Disco de Ouro da música instrumental brasileira

bluth Corrêa) Renato Borghetti, com Gaita Ponto, conseguiu um feito ainda não superado. Lançado em 1984, seu disco de estreia atingiu o número de 100 mil cópias vendidas e é, até hoje, o(Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 08/11/2024). Eu fui no show deste primeiro disco no lançamento e tenho o vinil até hoje. Baita disco! (Fernando Jung-bluth Corrêa)