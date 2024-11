Entrevista com Betina Worm, vice-prefeita eleita de Porto Alegre

Vice-prefeita eleita em Porto Alegre, Betina Worm (PL) tem o desafio de dar sequência à gestão Sebastião Melo (MDB) nos próximos quatro anos. Médica-veterinária do Exército há mais de 30 anos e estreante na política, quer agregar os conhecimentos e experiências que teve como militar ao governo municipal (Jornal do Comércio, edição de 11/11/2024). Fiquei encantado com a esclarecedora entrevista da vice-prefeita eleita de Porto Alegre Betina Worm. Uma aula magna de compreensão exata do que é e deve ser a administração pública. Deu um show de conhecimentos dos princípios que devem nortear os atos e as atitudes de qualquer agente político no comando de uma prefeitura ou qualquer outro órgão público. O prefeito Sebastião Melo terá a seu lado uma companheira fiel, leal, competente e consciente de suas responsabilidades, que qualificará seu segundo mandato com a experiência e vivência adquiridas em mais de 30 anos de vida nos quadros do Exército. (Lauro de Wallau, Cerro Largo)