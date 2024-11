Empreendedorismo do Interior para a Capital

Trazer um pouco de Bagé para Porto Alegre foi o objetivo dos empreendedores que criaram a casa de carnes Merece. O local, na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, busca oferecer cortes clássicos para churrasco, com foco em fornecedores da região Sul do Estado (Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 31/10/2024). Passei correndo na frente um dia desses e me pareceu um espaço muito simpático! Mas não lembrava o nome. Obrigada pelas informações, e sucesso aos empreendedores! (Janne Queiroz)