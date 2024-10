Noite dos Museus será no dia 7 de dezembro e terá o Mercado Público no circuito

Prevista para acontecer em maio e adiada por conta da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, a Noite dos Museus confirmou a data de 7 de dezembro para a realização da oitava edição. Novos espaços culturais e do patrimônio público poderão ser visitados das 18h até a meia-noite. Neste ano, a ideia é conectar a população a locais que foram afetados pela enchente na Capital. Entre as novidades, o Mercado Público de Porto Alegre, que ficou inundado, poderá ser visitado, bem como o Museu do Hip Hop, entre outros.

"Queremos reativar, principalmente, locais que ficaram muito tempo sem receber o público, porque foram tomados pelas águas, além de dar visibilidade a outros espaços e museus. Nossa intenção é levar as pessoas de volta para as regiões da Praça da Alfândega, do Mercado Público, do Quarto Distrito, para que elas tomem posse novamente desses locais, sem deixar de esquecer tudo o que aconteceu", explica Rodrigo Nascimento, idealizador do evento.



A programação contará com dezenas de exposições, performances artísticas e shows nesses locais e nas ruas da capital gaúcha. Assim como nas últimas edições, um grande palco será montado na Praça da Alfândega para receber uma série de apresentações e outro em frente ao Museu da Brigada Militar, na Rua dos Andradas.

No total, mais de 65 atrações estarão espalhadas pelas ruas e pelos espaços culturais da cidade, dando destaque a artistas atuantes no Rio Grande do Sul, selecionados por edital. As apresentações abrigrarão diferentes expressões, como dança, teatro, circo, performance e sarau, além de uma ampla variedade de gêneros musicais, que vão do jazz e o pop ao rock e o samba, equilibrando nomes já consagrados com novidades da cena cultural, vasta presença feminina e significativa representatividade de artistas negros e LGBTQIAPN+.

Desde que estreou em Porto Alegre, em 2016, a Noite dos Museus já reuniu cerca de 578 mil pessoas nas ruas e nos espaços culturais da capital gaúcha, com público crescente a cada edição. Desde então, o evento passou a realizar edições anuais em Porto Alegre. Mesmo em 2020, com a chegada da pandemia, a iniciativa foi realizada virtualmente, com oito horas de transmissão ao vivo direto dos museus, dando continuidade à conexão entre o público e os espaços culturais da cidade. No mesmo ano, o projeto também lançou o portal noitedosmuseus.com.br, que reúne conteúdos originais sobre arte e cultura. Em 2023, o evento bateu recorde de público, recebendo mais de 185 mil participantes.

Novidades da 8ª Noite dos Museus

Mercado Público de Porto Alegre ficou 41 dias fechado após ser tomado pelas águas da enchente que atingiu o Centro Histórico. O espaço representa um museu vivo de Porto Alegre - um local democrático e ecumênico por onde circulam diariamente pessoas das mais diferentes origens, classes sociais e raças - e que agora carrega marcas recentes da história da cidade em suas paredes.

O Museu da Cultura Hip Hop RS, na Vila Ipiranga, reforça o comprometimento da 8ª Noite dos Museus com o que é contemporâneo e relevante.

Outras instituições culturais que foram gravemente afetadas pelas chuvas e que conseguiram se recuperar para receber o público, como o Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, e o Museu Militar do Comando Militar do Sul, no Centro Histórico, que apresentará o resgate do seu acervo, também estarão abertas na edição deste ano da Noite dos Museus.



Também estão confirmados o Centro Cultural da UFRGS, a Cinemateca Capitólio (com programação em parceria com o Instituto de Cultura da PUCRS), o Espaço Força e Luz, a Fundação Ecarta, a Galeria de Arte do DMAE / Associação Chico Lisboa, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o Museu da UFRGS, o Museu de Anatomia da UFCSPA, o Museu de Arte do Paço de Porto Alegre, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o Palácio Piratini e a Pinacoteca Ruben Berta.









Serviço 8ª edição do Noite dos Museus



Dia 7 de dezembro de 2024, das 18h até a meia-noite



Gratuito







Instituições participantes



Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha)



Cinemateca Capitólio (Rua Demetrio Ribeiro, 1085 - Centro Historico) com programação em parceria com o Instituto de Cultura da PUCRS



Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223 - Centro Historico)



Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943 - Farroupilha)



Galeria de Arte do DMAE / Associação Chico Lisboa (Rua 24 de Outubro, 200 - Moinhos de Vento)



Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 - Navegantes)



Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico)

Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 100 - Centro Histórico)



Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1 - Centro Histórico)



Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Rua dos Andradas, 498 - Centro Historico)



Museu da Cultura Hip Hop RS (Rua Parque dos Nativos, 545 - Vila Ipiranga)



Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277 - Bom Fim)



Museu de Anatomia da UFCSPA (Rua Sarmento Leite, 245 - Centro Histórico)



Museu de Arte do Paço de Porto Alegre (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico)



Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (Rua João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)



Museu Militar do Comando Militar do Sul - MMCMS (Rua dos Andradas, 630 - Centro Historico)



Palácio Piratini (Praca Mal. Deodoro, s/n° - Centro Historico)



Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973 - Centro Historico)