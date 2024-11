O consumidor e a Inteligência Artificial

Coluna Mercado Digital, Jornal do Comércio, edição de 22/10/2024 O Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor promoveu um debate sobre o avanço da Inteligência Artificial (IA) e sua incorporação em produtos, serviços e na relação entre fornecedores e clientes. Entre os participantes estava o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc, Jorge Audy (). Tive a oportunidade de assistir à palestra do Jorge Audy. Excelente. Disruptiva. Uma "aula" inesquecível. (Gil Kurtz)

Minuto Varejo

Coluna Minuto Varejo, Site do JC, 27/09/2024 É possível comprar em farmácias uma variedade cada vez maior de produtos. Um novo ponto da maior rede farmacêutica no RS e quarta maior do Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre, está vendendo pão, frutas e até churrasco (). Estive em Belo Horizonte no ano passado e, por lá, as farmácias já são assim! Fiquei abismada, porque tinha pizza e até cerveja. (Eliane Soares)

Dragagem

editorial de 7 de outubro de 2024 No, o JC comenta sobre a necessidade urgente de uma política de dragagem para viabilizar com eficiência o recebimento de matéria-prima e para escoar a produção, indispensáveis à economia gaúcha. Acrescentaria a isso, com a mesma importância, ser a solução de menor custo e a mais rápida para evitar novas enchentes. (Eduardo Fossati, Porto Alegre)

Trânsito

O asfalto na avenida Assis Brasil, principalmente no entorno do Terminal Triângulo, está horrível e já faz tempo! O mesmo ocorre na rua João Wallig, entre a Assis Brasil e a rua Cipó. (Lauro Schneider)

Portos gaúchos

JC, 15/10/2024 No período de janeiro a setembro de 2024 passaram pelos portos do Rio Grande do Sul 2.667 embarcações. O Porto do Rio Grande concentrou o maior número de navios, representando 81,78% do total. Juntos, os três portos públicos gaúchos (Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre) movimentaram 31.845.816 toneladas (). Ótima reportagem! (Clécio Oliveira Camargo)

Apostas on-line

Site do JC, 17/10/2024 O Brasil está perdendo uma grande oportunidade de evoluir, regulamentando as bets (). É um negócio como qualquer outro, gera empregos, impostos, concorrência etc. Respeito quem pensa diferente, mas alegar que os apostadores são coitadinhos e vítimas, é pensar pequeno. Cada um tem responsabilidade sobre seus atos. Nós somos o resultado de nossas escolhas. (Olemar Teixeira)