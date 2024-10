IA é tema número 1 em inovação no mundo, destaca Audy

O avanço da Inteligência Artificial (IA) e sua incorporação em produtos, serviços e na relação entre fornecedores e clientes foi tema de uma reunião promovida pelo Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. O evento aconteceu na quinta-feira (17), no Palácio do Comércio, e contou com a participação do superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy.

Recém retornando da 41 IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation, que aconteceu em Nairobi, Quênia, e discutiu o futuro dos ambientes de inovação , ele destaca que o tema número 1 em inovação no mundo é o uso da Inteligência Artificial.

"A tecnologia tem sido prioridade de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social nos principais países do mundo, como China, Estados Unidos e Brasil. A Inteligência Artificial é transversal e pervasiva; seu potencial de impacto, que já é realidade, é enorme. Isso tem o efeito de mudar e transformar muitos segmentos de negócios, empregos, perfis profissionais e indústrias inteiras", destaca Audy.

Segundo ele, a IA é uma poderosa ferramenta nas mãos dos consumidores, capaz de gerar personalização de ofertas de forma sofisticada. No Tecnopuc, um dos principais hubs dedicados à IA e Ciência de Dados é o NAVI, patrocinado pelo Banrisul.

"Vemos muitos projetos, empresas e startups desenvolvendo produtos com IA nos principais ambientes de inovação do mundo", acrescenta. O NAVI conecta startups, que estão aplicando IA em seus produtos e já têm um MVP (Mínimo Produto Viável), com clientes e usuários.

O vice-presidente de Tecnologia e Inovação do Fórum, Renato de Oliveira, destacou o encontro e o debate desse tema estratégico. "A Inteligência Artificial está mudando completamente as relações sociais. No caso das decisões de consumo, isto é potencialmente grave, pois pode transformar os indivíduos em consumidores rigorosamente inconscientes e inconsequentes”, avalia.