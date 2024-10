Portos gaúchos registram movimentação superior a 30 milhões de toneladas, até setembro

No período de janeiro a setembro de 2024 passaram pelos portos do Rio Grande do Sul 2.667 embarcações. O Porto do Rio Grande concentrou o maior número de navios, representando 81.78% do total do Estado (2.181). Juntos, os três portos públicos gaúchos (Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre) movimentaram 31.845.816 toneladas.

Os graneis sólidos continuam respondendo pelo maior número de cargas movimentadas, totalizando 19.876.676 toneladas. O segundo maior grupo é o de cargas gerais que alcançou 9.761.718 toneladas. Já os graneis líquidos aparecem na terceira posição com a movimentação de 2.207.422 toneladas.

Ao longo desse período, o Porto do Rio Grande registrou aumentos em cargas específicas. As operações de embarque de cavaco de madeira tiveram uma variação positiva de 10.11%, alcançando 812.483 toneladas.

A celulose apresentou aumento de 6.32% e movimentou 2.807.633 toneladas. Na sequência aparece o trigo, com aumento de 6.19% e movimentação de 2.523.760 toneladas. A soja em grão variou positivamente em 2.57% e movimentou nos dez meses do ano o equivalente a 7.260.303 toneladas. O cloreto de potássio, um dos insumos para a produção de fertilizantes, cresceu 2.34% e alcançou 1.275.082 toneladas.

A movimentação de contêineres foi outra modalidade que também apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 580.735 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), número que compreende estruturas cheias e vazias. Estão incluídos neste quantitativo os transportes pela hidrovia desde o terminal Santa Clara, em Triunfo.

As importações possuem como países de origem a China (1.179.106 toneladas), a Argentina (1.132.007 toneladas), a Rússia (608.863 toneladas), o Marrocos (568.649 toneladas) e o Canadá (470.820 toneladas). As exportações pelo Porto do Rio Grande têm como destino a China (7.393.301 toneladas), o Vietnã (880.674 toneladas), o Irã (854.959 toneladas), as Filipinas (727.876 toneladas) e os Estados Unidos (706.197 toneladas).

Em Pelotas, as movimentações somam 860.695 toneladas, tendo a madeira como principal produto (736.028 toneladas). O clínquer, que o cimento em sua fase bruta de fabricação, aparece em segundo lugar (116.291 toneladas) e a soja completa a lista de mercadorias, alcançando uma movimentação de 8.376 toneladas.

No Porto de Porto Alegre, os insumos para a produção de fertilizantes respondem pela maior fatia das movimentações, chegando a 225.333 toneladas. Na sequência aparecem o trigo (182.084 toneladas), a cevada (57.742 toneladas), o sebo bovino (25.877 toneladas), o sal (20.634 toneladas) e as cargas gerais (2.309 toneladas). Juntas, estas cargas totalizam 513.979 toneladas. Os dados foram compilados pelo Setor de Estatísticas, vinculado à Gerência de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS.