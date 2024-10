Jornal do Comércio, edição de 21/10/2024 O Porto Meridional de Arroio do Sal deverá estar em funcionamento até 2028. No dia 18 de outubro foi assinado o Contrato de Adesão pelo governo federal, que permite o início do processo discutido há mais de uma década (). Tenho que concordar com a presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) e prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e a Federasul: não há infra estrutura que suporte um porto operando em 2028. Não suporta a população atual! Tem alguma coisa errada com esse investimento… A BR-116 (entre Guaíba e Pelotas) 100% duplicada, seria excelente. (Vinícius Moraes)

Torres

A construção de duas torres com 14 andares em uma área próxima ao Parque da Guarita, em Torres, no Litoral Norte, tem sido alvo de protestos da comunidade local e de entidades ambientalistas. A obra será no terreno do antigo Guarita Park Hotel. Torres está sendo descaracterizada pela ganância empresarial. Capão da Canoa já está um horror. (Juarez Fernandes de Souza)

Torres II

O plano diretor feito a toque de caixa. A comunidade não teve oportunidade de participar de muitas audiências. (João Ricardo Silva)

Transporte

Site do JC, 07/10/2024 No início de outubro, a Marinha apreendeu da balsa Santa Bárbara, que realizava a travessia de passageiros e cargas entre os municípios de Rodeio Bonito, Ametista do Sul, Planalto e Alpestre, no Norte do RS, para salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental (). Se afunda a balsa na travessia, causando danos às pessoas e veículos, vão culpar a Marinha que não faz a sua parte. (Paulo Meine Morais)

Encouraçado Butikin

Caderno GeraçãoE, site do JC, 17/10/2024 O Encouraçado Butikin reabriu, no dia 9 de outubro, no clássico casarão da avenida Independência em um formato de negócio que homenageia a história da operação (). Importante reviver a história noturna de Porto Alegre. (João Afonso Boer)

Imposto de Renda

Caderno Contabilidade, JC, 16/10/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o aumento da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil - uma promessa de sua campanha em 2022 - e, para isso, sinalizou alteração em outras faixas de renda (). Correto. O salário-mínimo no País não supre as necessidades devido à inflação, e o povo vive com isso. Agora, é a vez de quem não perde nada e pode pagar mais Imposto de Renda. (Maria Ângela Camini)