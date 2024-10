Gastronomia árabe ganha espaço

A gastronomia árabe vem ganhando cada vez mais espaço em Porto Alegre. E não é para menos. O Brasil é um dos países com a maior população árabe do mundo, cuja imigração começou no final do século XIX. Tendo um impacto cultural tão relevante, é natural que muitos empreendimentos focados nos costumes dos países árabes tenham surgido (Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 03/10/2024). Achei o Amira Shawarma - de comidas rápidas de culinária árabe - muito legal! Pensaram em cada detalhe, com destaque para a embalagem! (Leon Fagundes Thummerer)