Porto Alegre agora tem recipientes para descarte de vidros

A sujeira de Porto Alegre junto aos contêineres, é um problema crônico. A população ignora o uso exclusivo para entulho orgânico, incentivando os catadores a vasculhar o lixo, espalhando todo tipo de resíduo nas ruas e calçadas. Na Praça da Encol, surge um novo contêiner, específico para vidro. Agora, não tem desculpa: tem solução para tudo, basta seguir as regras.



Zzzzz...

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi indiciado pela Polícia Federal em mais um processo por corrupção. Nada que tire seu sono. Ele responde a 12 outros e seis já prescreveram. Até passar por outros trâmites e chegar às cortes superiores vai uma distância de anos-luz. Tem tudo para dormitar na corte por loooongo tempo.

Congestionamento espacial

A Starlink de Elon Musk atingiu a impressionante marca de 6.333 satélites em órbita - 61% de todos os satélites já colocados em órbita na história. O plano inicial é alcançar a marca de 12 mil satélites e 34 mil em uma segunda etapa. E dizer que tudo começou em 1957 com o soviético Sputnik.

Os melhores da Administração

O Conselho Regional de Administração promove na sexta-feira a entrega do Prêmio Mérito. A premiação tem o propósito de homenagear profissionais da área nos setores Público, Privado, Ensino e Tecnólogo.

Por oportuno...

Você começa a ficar velho quando, depois de uma noite fora, tem que ficar duas dentro. (Millôr Fernandes)

A santa dos milagres

Quase a totalidade dos jornais que circulam em todo o País, e parte das emissoras de televisão, mudaram posições anteriores e agora são críticos audazes e ferozes do Supremo e de atos de sua majestade Lula II, assim como a parcela da população esclarecida que o deputado Magalhães Pinto chamava de "o grande diretório nacional". Só que é inútil, salvo milagre de Santa Rita de Cássia, a santa dos milagres impossíveis.

Paraíso merecido...

Em recente viagem ao Japão, o empresário Julio Mottin ficou impressionado com as universidades que as grandes empresas criaram dentro delas, com professores bem pagos. Acontece o mesmo na Coreia do Sul, o que explica porque e como essas gigantes (e seus países) chegaram onde chegaram.

...e paraíso perdido

À luz das constatações de Mottin, que avanço gigantesco teria a economia e geração de empregos do Brasil se houvesse segurança jurídica para investidores e menos ranço do governo com eles, ranço embebido em burocracia. Isso quando não querem ensinar o padre a rezar missa e meter o bedelho no que não entendem..

Ecos do 20 de Setembro

Ainda na repercussão do 20 de Setembro, leitores comentam momento emocionante em que municípios atingidos nas enchentes foram lembrados com o desfile de bandeira das cidades. Fica o registro.

Apoio de peso

Acervo pessoal Jair Soares/Divulgação/JC

Cinco ex-governadores declararam apoio à reeleição do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). A adesão dos emedebistas já era esperada, afinal José Ivo Sartori, Germano Rigotto e Pedro Simon são correligionários de Melo. Jair Soares é do PP, partido que integra a coligação do prefeito. A novidade foi o apoio de Yeda Crusius, que recém deixou o ninho tucano, e fechou o quinteto de apoio de ex-governadores.



Campanha eleitoral em carros