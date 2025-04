Quadra boa para cachorro

Uma moda vem pegando em Porto Alegre: na falta de atletas, as quadras de esportes cercadas estão virando ponto de encontro de cachorros e seus tutores. Na rua Doutor Armando Barbedo, no bairro Tristeza, todo fim de tarde, é uma verdadeira creche de cães. Os donos já se conhecem, fizeram uma turminha animada com chimarrão, bancos e cadeiras de praia. Se der vontade de jogar bola é preciso buscar outro local.



Evento para novos associados

O Sindilojas Porto Alegre promoveu um encontro com associados para reforçar seu papel no fortalecimento do varejo da Capital. O presidente Arcione Piva destacou a presença da entidade em eventos estratégicos, como a NRF e a Feira Brasileira do Varejo (FBV), além de apresentar um panorama histórico da instituição. Na ocasião, Piva também ressaltou a importância do Conectar Hub, espaço que estimula a conexão entre os atores do setor de vendas, e reafirmou o compromisso do Sindilojas POA em apoiar os comerciantes diante de desafios do setor.

Ovos de Páscoa criativos

A criatividade na confecção de ovos de Páscoa se supera a cada ano. A chef Luciana Arruda, desta vez, criou uma versão salgada de cogumelo com catupiry feito de castanha de caju. Ela também lançou o ovo de cocada. Uma lista com os sabores mais inusitados está sendo preparada pelo GeraçãoE.

Rádio do Ratinho chegando a Porto Alegre

Até que demorou. A Rádio Massa, do apresentador Ratinho, que já é sucesso em diversas cidades do Brasil, chega a Porto Alegre. Estreia no próximo dia 10 de abril, ao meio-dia, no dial 90.3 FM. A capital gaúcha é considerada um mercado estratégico pela emissora, que tem planos ambiciosos de conquistar o público AB C com uma programação dinâmica, voltada ao sertanejo e aos grandes sucessos nacionais.

O barqueiro que perdeu a viagem

- Ainda não foi desta vez! - disse o barqueiro. Estava eu em uma espécie de torpor, deitado na cama do Hospital Nora Teixeira, pouco depois de um cateterismo para limpar as coronárias. Ele usava um capuz e não conseguia ver seu rosto. Longo remo na mão, com seu barco de madeira embicado na margem de um rio cheio de curvas e escuridão. Na mitologia egípcia, o barqueiro Caronte levava as almas dos mortos para o submundo com seu barco singrando o rio Estige. Na margem oposta, um gigantesco cão de guarda, o Cérbero, que permite a entrada das almas no reino dos mortos e impede que jamais possam voltar. Pobres ou faraós, ninguém escapava da última viagem. Menos eu, que nem entrei no barco dos mortos, pelo menos provisoriamente. Estava pronto para um infarto e adeus tia Chica. É estranho como essas ideias nem sempre sombrias passam pela cabeça. O início foi uma fadiga monstruosa e fôlego curto. Começou há mais de meio ano e eu não podia caminhar uma quadra sem botar os bofes para fora. Inventei para mim mesmo um monte de explicações, idade, 28 anos sem férias, estresse financeiro, blá, blá, blá. Os postes e paredes eram meus amigos, eu podia me encostar neles para descansar. Um dia fui ao Mercado Público e, ao atravessar a avenida Júlio de Castilhos, encostado na parada dos ônibus, gritei para mim mesmo que isso tinha que acabar. No dia seguinte fui ao doutor Fernando Lucchese, bam bam bam da Santa Casa, amigo há 50 anos. Expliquei o que estava sentindo e ele me baixou direto para o hospital Nora Teixeira. Os exames todos deram bons, menos a tomografia com contraste. Minhas coronárias estavam mais entupidas que a Protásio Alves no final da tarde de uma sexta-feira. Agora o lado bom, e porque não entrei no barco de Caronte. Desobstruíram minhas Ilhas Canárias e colocaram quatro stents, foi num upa. Terminaram o serviço numa sexta e fui para casa no sábado. Estou caminhando distâncias cada vez maiores sem perder o fôlego. Único problema foi a perda de dois amigos - os postes e as paredes dos prédios. Em compensação, o episódio me mostrou como eu tenho amigos e fiéis leitores. Até já. Assinado, Fernando!

Poder do dinheiro para as mulheres

Yeda Crusius falou sobre dinheiro para as mulheres Maicon Hinrichsen/Divulgação/JC

O evento Descubra o Poder do Dinheiro: Mulheres, Investimentos e Autonomia Financeira reuniu, em Porto Alegre, lideranças femininas para debater independência econômica. Com nomes como Yeda Crusius, primeira mulher a governar o Rio Grande do Sul, Kelly Gusmão, cofundadora da Warren Investimentos, e Soraia Hanna, sócia-diretora executiva da Critério, a conversa reforçou a urgência da educação financeira para que mulheres assumam o controle de seus investimentos.

Feira para quem gosta de produtos artesanais