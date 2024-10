Empreendedores apostam na comida árabena Capital

O Brasil é um dos países com a maior população árabe do mundo. A imigração começou no início no final do século XIX, com a chegada de cristãos e muçulmanos, principalmente do Líbano e da Síria, mas pessoas de países como Turquia, Iraque, Egito e Palestina também se estabeleceram por aqui. Tendo um impacto cultural tão relevante na nossa sociedade, é natural que muitos empreendimentos focados nos costumes dos países árabes tenham surgido nestes mais de 100 anos de imigração. Um desses empreendimentos é o Lubnnan, restaurante Libanês que, há mais de 30 anos, busca servir comida típica e fomentar a cultura do país árabe em Porto Alegre. O negócio, localizado na avenida Cristóvão Colombo, atualmente funciona apenas no sistema de delivery e é comandado pelas irmãs Fatmeh, Leila e Muna Bjeije. A história do Lubnnan está intrinsecamente ligada à história da família Bjeije. Charif, o patriarca da família, chegou ao Brasil em 1951 e, dois anos depois, conheceu Luahey, com quem se casou e teve 4 filhos: Fatmeh, Leila, Muna e Kalil. Inicialmente, Charif era dono de uma loja localizada na rua Benjamin Constant, em sociedade com seus irmãos, porém, em 1989, ele decidiu mudar de área e, junto de sua esposa, abrir um restaurante. O empreendimento começou em um pequeno espaço localizado na avenida Cristóvão Colombo, mas, segundo as empreendedoras, caiu nas graças do público rapidamente e logo teve seu espaço ampliado. "Em 92 nós ampliamos. Foi iniciativa do meu irmão e compramos o espaço do lado do restaurante. Daí conseguimos receber um público ainda maior", conta Fatmeh O Lubnnan sempre serviu clássicos da comida típica da região, como kibe, homus, coalhada árabe - chamada de labneh-, baba ghanoush, Mjaddara, entre outros. Na época, eram oferecidas as opções de sequência degustação e a la carte. Segundo Fatmeh, um dos principais diferenciais do empreendimento é a utilização de insumos oriundos diretamente do Líbano. "A maioria dos nossos produtos vêm do Líbano. Claro que às vezes é um pouquinho difícil, mas tentamos de tudo e, se falta, damos uma adaptada", explica Fatmeh. Mas, muito mais que apenas servir comida típica, o Luban buscava ser um ponto de fomento da cultura libanesa e arábe na cidade de Porto Alegre. Assim, além de uma decoração pensada para lembrar a terra natal dos empreendedores, o restaurante contava com shows de danças libanesas e de outros países árabes. "Não é só a comida que as pessoas buscam. Elas buscam conhecimento da cultura, que gostamos de manter sempre acesa. Tenho muito orgulho de ser filha de libaneses e minha família também. Temos tradições e costumes que a gente não quer que se apague jamais", orgulha-se, Fatmeh. O restaurante se manteve assim por 30 anos, até o início da pandemia da Covid-19. O Lubnnan, assim como muitos outros empreendimentos da Capital, sofreu com o período de isolamento social e teve que mudar o foco da operação. "O ramo da gastronomia foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. Abríamos as portas e ninguém aparecia", lamenta Luahey. Portanto, a família Bjeije decidiu fechar a operação de salão e focar exclusivamente no delivery. Com o fim da pandemia, o Lubnnan não voltou a operar normalmente, porém, Fatmeh relata que, com o tempo, a clientela passou a sentir falta de frequentar o restaurante. Assim, o Luban passou a abrir nas sextas e sábados, para aqueles clientes que marcarem horário. O fato do Lubnnan ter uma clientela fiel foi um dos pontos mais exaltados por Fatmeh. Segundo ela, sua família e os clientes do restaurante nutrem uma relação única. "Conhecemos praticamente quase todas as famílias que frequentam o restaurante. São pessoas maravilhosas que a gente tem um carinho. Eles não são nossos clientes. Eles são nossa família", exalta O Lubnnan está localizado na avenida Cristóvão Colombo, n° 727. Para informações sobre horários de funcionamento e delivery, acesse o instagram @lubnnanrestaurantearabe ou entre em contato no WhatsApp pelo número 55 51 9170-7454.



Empresária foca na comida típica por encomenda

Saida Cristina Kadan prepara os pratos típicos da região da Palestina e vende por tele-entrega e retirada Foto: TÂNIA MEINERZ/JC

Foi por estímulo de sua família e amigos que a empreendedora Saida Cristina Kadan abriu o Zait e Zaatar, negócio focado na venda de comida árabe sob encomenda. Com a utilização de temperos importados diretamente da Palestina, Saida produz pratos típicos e sonha em abrir o próprio restaurante.

Saida é gaúcha, mas cresceu na Palestina junto de sua família. Por lá, conheceu a cultura árabe e, através de sua mãe e sua avó, aprendeu a cozinhar. Aos 16 anos, retornou ao Brasil e se casou com um amigo de infância, também gaúcho e crescido na Palestina, com quem teve quatro filhos.

Mesmo estabelecendo-se no Brasil, Saida e sua família nunca deixaram de lado os costumes do país árabe. Portanto, a comida típica da região da Palestina sempre se fez presente em sua casa. Com o tempo, amigos e familiares passaram a estimular Saida a comercializar seus produtos que, segundo eles, tinham uma qualidade única.

"Quando fazia a comida, todo mundo gostava. Quando mandava para o lanche dos nossos filhos, os colegas adoravam. Todos perguntaram porque eu não vendia", lembra Saida

Por muitos anos, ela negou a ideia de empreender e reservava-se a cozinhar apenas para conhecidos. Porém, no início de 2024, após a insistência de sua filha Dunia, ela embarcou na aventura e passou a produzir as iguarias na cozinha da própria casa.

"Tinha receio que ninguém ia comprar. Um dia, minha filha mais velha disse que ia me ajudar e, se ninguém comprasse, a gente chamaria nossa família e eles nos ajudariam a comer", relata.

Segundo ela, o sucesso foi instantâneo e todas as unidades produzidas foram vendidas no mesmo dia. Assim, o Zait e Zaatar surgiu. Saida cuida exclusivamente da cozinha, enquanto o restante da família participa das outras frentes do negócio. Seu marido é encarregado das entregas e as filhas comandam as redes sociais. O empreendimento é focado na venda de comida árabe por encomenda. Portanto, são oferecidos kibes, de carne ou de queijo, esfihas e uma porção de seis unidades de falafel. Além disso, estão disponíveis pastinhas, como homus e coalhada. Os kibes são vendidos congelados e pré-prontos e, para garantir que eles serão preparados da maneira correta, Saida manda um manual de instruções de como prepará-los no óleo, no forno ou até mesmo na air fryer. Um ponto exaltado foi o fato de tudo ser feito de maneira artesanal e com insumos importados da terra natal da família da empreendedora. Isso, segundo ela, é um dos principais diferenciais. "Tudo tem que ser de primeira. Os vegetais eu compro na feira, é tudo fresquinho. A carne eu já ensinei o açougueiro a moer direitinho. Então, acompanho tudo. Além disso, todos os temperos vêm da Palestina. Minha sogra me manda de lá", afirma Saida.

Morando há anos no Brasil, a empreendedora se sente orgulhosa de ter a oportunidade de propagar a cultura do país árabe, mesmo morando a quilômetros de distância. Segundo ela, sua clientela conta com pessoas das mais diferentes etnias."Tenho clientes que se interessam muito. Que nunca comeram ou que só comeram em lugares mais industrializados, que não é a mesma coisa. Eles me perguntam se eu já morei lá, como eram as coisas. Se interessam muito por saber da nossa cultura", explica Saida. O Zait e Zaatar aceita pedidos por tele-entrega e retirada através do Instagram (@zait_e_zaatar) ou pelo WhatsApp (51) 99931-9363.

Operando há 35 anos, Al Nur é clássico da capital gaúcha

Fernando Dherer é gestor das unidades do restaurante em Porto Alegre Foto: TÂNIA MEINERZ/JC

Fundado em 1989, o Al Nur é um dos restaurantes mais conhecidos do segmento em Porto Alegre. O empreendimento, que já teve quatro lojas espalhadas pela cidade, hoje conta com uma uma sede na Protásio Alves e outra na rua Chavantes.



O empreendimento foi fundado há 35 anos por uma imigrante libanesa. A proprietária original havia trabalhado na cozinha de um tradicional restaurante árabe na cidade de Rio Grande e, depois de um tempo, decidiu investir em seu próprio negócio. Assim, ela abriu o Al Nur em um pequeno espaço, localizado na avenida Protásio Alves, local que abriga uma das sedes do restaurante até hoje. Segundo os empreendedores, a sede original tinha metade do tamanho do restaurante atual.



O restaurante sempre buscou oferecer comida árabe tipicamente libanesa, como kibe, esfihas, chancliche, mjadra, entre outros. Além da comida, o Al Nur, originalmente, buscava apresentar outras facetas da cultura árabe, com shows de dança e apresentações artísticas. Isso fez do empreendimento um ponto de encontro da comunidade libanesa na capital.



Hoje em dia o empreendimento é liderado por Sid Said, filho da proprietária original, e Fernando Dreher, gestor dos dois restaurantes. Fernando conta que foi Sid que decidiu expandir a marca e, em 2013, criou as filiais do empreendimento. Assim, o Al Nur abriu lojas na zona sul, uma no shopping Wallig e outra no shopping Praia de Belas.



O experimento de colocar a marca em shoppings na capital, porém, acabou não tendo muito sucesso. Em 2015, por conta de uma baixa no faturamento, os empreendedores resolveram fechar as sedes do Wallig e do Praia de Belas, seguindo apenas com as lojas de rua. “O nosso modelo de negócios não combina com shopping. É difícil. Não adiantava insistir”, lamenta Fernando.



Porém, segundo Fernando, o Al Nur segue firme e forte. O restaurante conta com opções a la carte, sequência - onde é possível degustar todos os ítens do cardápio - e, durante o almoço, conta com um menu executivo, no valor de R$ 33,90, que oferece pequenos combos pensados para saciar uma pessoa. Entre os favoritos da clientela estão os kibes - tanto o cru como o frito.



Atualmente, o Al Nur conta com uma clientela bem diversa, segundo o empreendedor. Além da comunidade árabe da região, muitas pessoas, das mais diferentes etnias, apreciam a culinária libanesa. Além disso, o Al Nur conta com muitos clientes veganos e vegetarianos, já que a culinária árabe conta naturalmente com pratos sem insumos de origem animal, como o falafel, hummus, entre outros.



Essa diversidade na clientela resulta em uma alta procura nos produtos do Al Nur, principalmente nos finais de semana. Segundo Fernando, entre os jantares de sexta e domingo, o restaurante vende aproximadamente cerca de mil unidades de kibe frito.



“É tipo sushi. Se tu tens um restaurante japonês tu não vais vender só para a comunidade japonesa”, pondera Fernando.



O Al Nur funciona nas terças, das 18h30 às 22h, de quarta à sexta, das 11h30 às 14h30, e das 18h30 às 22h, nos sábados, das 11h30 às 15h e, aos domingos, das 18h30 às 22h. O Restaurante está presente no aplicativo ifood, onde opera diariamente. Mais informações através do Instagram @arabe_alnur.