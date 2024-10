Inspirado em cinema, escape game de Porto Alegre prepara desafio para o Halloween

Foi durante uma viagem para Gramado em 2018 que Giordano Jobim decidiu abrir um escape game em Porto Alegre. Após conhecer a atração na Serra Gaúcha, o engenheiro civil, junto de um casal de amigos, decidiu pela criação de uma atração inspirada no cinema. Semanas antes de inaugurar o Cinescape, em 2018, os amigos de Giordano deixaram a sociedade. Neste momento, Fernanda Jobim, esposa do empreendedor, juntou-se ao negócio que, hoje, recebe mais de 200 jogadores por mês e prepara a abertura de sua terceira sala temática.



A ideia para abrir um escape game - um jogo de grupo em que os jogadores descobrem pistas, resolvem quebra-cabeças e realizam tarefas em uma sala trancada, buscando atingir um objetivo específico em um tempo limitado - inspirada em cinema nasceu de uma experiência vivida com amigos. Na Serra Gaúcha, Giordano e Fernanda jogaram várias salas de escape games. Na volta, conversando sobre as possibilidades, um dos amigos sugeriu que poderiam abrir o próprio negócio. Inicialmente, Giordano hesitou, mas foi amadurecendo a ideia.



"Queríamos criar uma experiência que fosse mais do que apenas resolver enigmas e abrir cadeados. A ideia era que os desafios fizessem parte de uma história envolvente, algo que os jogadores realmente sentissem que estavam participando de uma trama", explica Giordano. Assim, o diferencial do Cinescape, de acordo com os empreendedores, seria criar uma conexão mais forte entre o enredo e os desafios, criando uma experiência imersiva para os participantes.



Após quase um ano procurando um local ideal, o ponto escolhido foi na rua Pedro Chaves Barcellos, nº 475, no bairro Mont’Serrat. Mesmo com a desistência dos sócios de tocar o projeto, o casal seguiu em frente e abriu as portas em dezembro de 2018, com a primeira sala temática chamada Apuros em Las Vegas, inspirada em filmes do estilo Se Beber, Não Case. “Percebemos que, mesmo com outros escapes em Porto Alegre, as pessoas que conhecem estão sempre buscando novos locais, e aqueles que não conhecem se surpreendem muito”, conta Giordano.

Durante a pandemia, o Cinescape, como tantos outros negócios, precisou se adaptar. O casal aproveitou o período de fechamento para criar uma nova sala e lançou versões online dos jogos, o que lhes permitiu alcançar um público fora do Brasil. O projeto online, no entanto, foi descontinuado para manter o foco no presencial. Com as operações normalizadas no fim de 2021, o casal estreou a sala O porão do Dr. Kiefern, inspirada em filmes de terror dos anos 1970. Giordano considera essa uma sala mais complexa, com limite de tempo de até 90 minutos.



Hoje, o Cinescape atrai públicos variados, de famílias a empresas em busca de experiências de integração. “Acabamos descobrindo que nossos jogos são muito procurados por adolescentes, especialmente para festas de aniversário, algo que não esperávamos no início", conta Fernanda. Além disso, o escape game tem sido usado por empresas para atividades de treinamento e confraternização. “ Até hoje, a frase que eu mais escuto é ‘não sabia que isso existia em Porto Alegre’, porque ainda é algo pouco explorado aqui ”, diz Giordano.



"O escape game é uma forma de tirar as pessoas da rotina, das telas, e colocá-las em um ambiente imersivo e divertido. Aqui, elas podem ser protagonistas de suas próprias histórias, e isso é algo que realmente nos motiva a seguir em frente", explica Giordano. Outro público muito presente no local, de acordo com os empreendedores, são famílias que estão de passagem pela Capital com destino à Serra Gaúcha. Em função disso, com fechamento do aeroporto de Porto Alegre em virtude das enchentes que afetaram a cidade, o negócio foi impactado.



Para atrair novos jogadores e fidelizar aqueles que já passaram pelo Cinescape, o casal irá inaugurar, no dia 31 outubro, uma nova sala temática de Halloween. Pensada para ser menos assustadora que o Porão do Dr. Kiefern, a sala ainda não tem o nome revelado, mas os sócios adiantam que a inspiração partiu de filmes como Os Caça-Fantasmas. A ideia, segundo Giordano, é que a sala seja divertida, com elementos leves de terror, mas ainda envolvente o suficiente para atrair um público variado, incluindo famílias, adolescentes e crianças. Para atrair novos jogadores e fidelizar aqueles que já passaram pelo Cinescape,. Pensada para ser menos assustadora que o Porão do Dr. Kiefern, a sala ainda não tem o nome revelado, mas os sócios adiantam que. A ideia, segundo Giordano, é que a sala seja divertida, com elementos leves de terror, mas ainda envolvente o suficiente para atrair um público variado, incluindo famílias, adolescentes e crianças.

Fernanda e Giordano Jobim, empreendedores do Cinescape, escape game no bairro Mont'Serrat STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/JC

Endereço e horário de funcionamento do Cinescape

O Cinescape funciona por agendamento de segunda-feira a domingo, das 13h45min às 20h. As salas podem ser jogadas por grupos de duas a seis pessoas. A sala Apuros em Las Vegas tem duração máxima de uma hora e valor de R$ 69,00 por pessoa. Já O porão do Dr. Kiefern, considerada mais complexa, tem duração máxima de 90 minutos e valor de R$ 99,00 por pessoa. Para ingressos comprados no site (cinescape.poa.br), há desconto em pagamentos à vista.