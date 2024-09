Escola de tecnologia para crianças investe na rede de ensino pública e privada de Porto Alegre

Stéfani Rodrigues

30 Setembro 2024

A SuperGeeks aderiu ao In-school, programa com frentes para o ensino de lógica para programação e matemática junto do ensino tradicional

A tecnologia está cada vez mais presente no ambiente escolar, e foi pensando nisso que o cientista da computação Moisés Brandalise trouxe novamente a franquia de escolas SuperGeeks para Porto Alegre. Atuando desde maio na rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 52, no bairro Três Figueiras, a escola agora busca expandir por meio do programa In-school, com os cursos CS Plus e SuperMath, destinados a escolas a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. O retorno da SuperGeeks a Porto Alegre se deu pois Moisés buscou, em 2020, inscrever sua filha mais nova na franquia de escolas voltada para área de programação e lógica. A escola, no entanto, só aceitava crianças alfabetizadas, o que não era o caso da menina. Três anos depois, com a filha totalmente alfabetizada, Moisés voltou a buscar a SuperGeeks, mas foi surpreendido com o fechamento da unidade, que ocorreu durante a pandemia. Mantendo em foco sua vontade de apresentar à filha uma educação voltada à lógica e tecnologia, Moisés iniciou o processo seletivo para abrir uma unidade da escola em Porto Alegre. “Não é uma franquia fácil de se abrir. Tem todo um processo, porque eles não querem saber só se tu tens o recurso, querem pessoas que saibam da área”, explica Moisés. Com o trâmite finalizado no fim de 2023, Moisés e sua esposa e sócia Simara Artico iniciaram a operação no bairro Três Figueiras.