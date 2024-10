Com mais de 25 expositores, festival de torresmo acontece em Porto Alegre

Nesta semana, ocorre a segunda edição do Torresmofest (@torresmofest) em Porto Alegre. O festival de torresmo acontecerá no estacionamento do BarraShoppingSul, com início nesta quinta-feira (3), seguindo até domingo (6). O evento contará com 25 expositores que produzem uma variedade de torresmo, sendo eles o de rolo, torresmo pururuca, o de boteco, torresmo recheado e o pipoquinha. De acordo com Eduardo Saueia Bueno, criador do festival, o que mais se destaca é o torresmo de rolo.



O evento tem entrada franca e acontece das 12h às 22h. Além da variedade de preparos de torresmo, o festival contará com diversas barracas com pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, entre outros lanches e doces que partem de R$ 35,00. Chopes artesanais, drinks e uma programação musical fazem parte do festival também.



O TorresmoFest teve início no interior de São Paulo em setembro de 2019. De acordo com Eduardo, o evento é o primeiro festival de torresmo do Brasil. Com passagem por mais de 15 estados, o TorresmoFest já realizou cerca de 450 edições em todo País, com mais de 8 milhões de visitantes.

Eduardo é graduado em Educação Física e trabalhava com recreação em cruzeiros e hotéis antes de entrar para o ramo de eventos. O empreendedor conheceu um grupo de mexicanos em um navio e com eles aprendeu muito sobre cultura e culinária mexicana. “Ingressei na gastronomia através da comida mexicana”, explica ele. A partir daí, Eduardo passou a cozinhar nas reuniões de amigos, que pediram para ele realizar uma festa oferecendo os quitutes mexicanos. Assim, ele organizou seu primeiro festival. “No início, foi um sucesso, mas depois começou a declinar e veio a falência”, conta.



Foi a partir de um vídeo de torresmo de rolo que surgiu a ideia do Torresmofest. “Achei muito engraçado, legal e bonito. Comecei a procurar pessoas que faziam isso e cheguei no chef Adan Garcia”, conta Eduardo, que, na época, conseguiu trazer o chef de Portugal para o Brasil e dar início ao projeto. O primeiro evento ocorreu na Mooca, bairro de São Paulo, e logo depois foram para o interior do estado.



Com a pandemia de Covid-19, o TorresmoFest foi interrompido, mas depois desse período o evento voltou com uma demanda alta, segundo o empreendedor. Atualmente, o grupo realiza dois eventos por semana, totalizando cerca de 100 festivais por ano. O primeiro festival no Rio Grande do Sul ocorreu em 2023, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. “ O Sul é incrível, toda essa região. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são estados que absorveram muito bem o festival ”, destaca, afirmando que, por evento, passam em torno de 25 mil visitantes.

Eduardo explica que o TorresmoFest, por ser um evento que roda o Brasil, é como se fosse um circo. “Tem caravana, caminhões, caminhão refrigerado, funcionários e expositores de todo o País. É uma grande loucura”, reconhece. Além disso, o grupo conta com parcerias locais que somam no evento.



A inspiração para criar o festival também veio de uma tradição familiar e uma paixão de infância. De acordo com Eduardo, todo fim de ano, no sítio do tio dele, a família realizava todo o processo de produção do torresmo, desde o abate do animal até a iguaria pronta. “O torresmo era a especialidade do meu tio”, destaca.