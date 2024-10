Jornal do Comércio, edição de 30/09/2024 A tecnologia de câmeras corporais nos Policiais Militares já está em funcionamento em Porto Alegre. Em um primeiro momento, as câmeras serão instaladas nas fardas de 300 policiais. A previsão, segundo a Brigada Militar (BM), é que 2 mil agentes estejam equipados até o início de dezembro (). Podiam colocar também na guarda municipal de Porto Alegre. (Antônia Spiak)

Segurança pública II

Enquanto policiais são monitorados, os bandidos seguem com cara limpa cometendo crimes e nada acontece. (Elisiane Costantin)

Segurança pública III

Quem nunca viveu na periferia, não conhece abuso policial. (Émerson Machado)

Mapa Econômico do RS

Caderno Mapa Econômico do RS, JC, 25/09/2024 A terceira edição de 2024 do Mapa Econômico do RS mostra os desafios para a retomada e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste (). Muito completo e certeiro. Parabéns! (Cléber Jefferson Anzolin)

Varejo

Coluna Minuto varejo, JC, 27/09/2024 A maior rede farmacêutica no Rio Grande do Sul e a quarta maior do Brasil está aumentando o mix de conveniência em lojas de Porto Alegre. Agora, oferece pão, frutas, flores e até churrasco (). Sempre tive a impressão de que aquele conceito CVS/Walgreens dos Estados Unidos um dia viria para cá. Parabéns pela matéria, Patrícia Comunello. (Felipe Malheiro da Graça)

Trensurb

JC, 23/09/2024 Os trens da Trensurb voltaram a circular no dia 20 de setembro em Porto Alegre, depois de 140 dias com operações suspensas por conta da enchente (). No fim, o retorno da estação Júlio de Castilhos até a Farrapos está demorando mais do que se fosse direto até a estação Mathias Velho. A volta pela estação São Pedro acho desnecessária. Muitas vezes, não desse ninguém ali e só nesse trajeto o trem perde pelo menos 30 minutos. (Carla Perini Affonso)

Solidariedade

Site do JC, 19/09/2024 Segunda entrega do projeto Arquitetos Voluntários, a Escola Marista Menino Jesus, na antiga Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre, foi reaberta ao público. A creche teve sua estrutura gravemente comprometida pelas inundações de maio. A unidade atende a 110 crianças, com idades de 4 meses a 5 anos e 11 meses (). Que belo gesto. Ficou linda! (Mirian Caponi)