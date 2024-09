Projeto Arquitetos Voluntários revitaliza Escola Menino Jesus

Segunda entrega do projeto Arquitetos Voluntários, a Escola Marista Menino Jesus, em Porto Alegre, foi oficialmente reaberta ao público na quarta-feira (18). Situada na antiga Vila dos Papeleiros, a creche teve sua estrutura gravemente comprometida pelas inundações de maio. A unidade atende 110 crianças, com idades de 4 meses a 5 anos e 11 meses.

• LEIA MAIS: Creche atingida pelas enchentes é reaberta em Porto Alegre

A recuperação da escola foi possível graças a uma ampla rede de solidariedade, incluindo doações financeiras e de materiais, além de um trabalho meticuloso de planejamento, execução e limpeza. O local possui uma área total de 650 m², com berçários, salas de maternal e jardins de infância. Cada ambiente foi reformado com infraestrutura aprimorada, incluindo salas e banheiros interligados, além de uma horta e criação de pequenos animais. A creche também serve como ponto de encontro para a comunidade e outras atividades sociais.

O primeiro projeto finalizado pelos Arquitetos Voluntários como parte da Missão Reconstrução RS foi a Creche Vitória, em Porto Alegre, no final de julho. Outras três instituições de ensino na capital e uma ONG em Taquara, na região do Vale do Paranhana, estão atualmente em fase de renovação para beneficiar centenas de crianças afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

A iniciativa contou com o apoio de diversos parceiros, incluindo o Instituto Sou de Fazer, dermatologistas associados à Sociedade Brasileira de Dermatologia – Seção RS e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, L'Oréal, Quantitas, Grupo Novos Desafios e Associação Pró-Desenvolvimento de Ingleses Norte.