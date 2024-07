Creche atingida pelas enchentes é reaberta em Porto Alegre

Após ter sido severamente impactada pelas enchentes deste ano, a Escola de Educação Infantil Vitória, localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, reabriu suas portas nesta terça-feira (30). Em maio, o nível das águas subiu quase 1,80 metros, inundando o local. Com a colaboração de uma força-tarefa formada pelos Arquitetos Voluntários e Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI), apoiada pelo Exército, a creche foi revitalizada rapidamente para retomar o atendimento para 120 crianças, de três meses a cinco anos, em período integral.

Segundo a assessoria de imprensa dos Aquitetos Voluntários, a recuperação do espaço de cerca de 120 metros quadrados foi possível graças a uma rede de solidariedade que incluiu doações financeiras e de materiais, mão de obra, planejamento, execução e limpeza. A creche Vitória, conveniada com a Prefeitura e acessível ao público, dispõe de oito salas de aula, cinco banheiros e três áreas externas para recreação. Antes das enchentes, 12 professores atendiam 101 alunos, mas a inundação causou a interdição da escola, perda de móveis e danos à estrutura. Um novo projeto de revitalização, coordenado pela arquiteta Lívia Bortoncello, garantiu a restauração e conclusão da obra.



"É profundamente emocionante ver nosso esforço e colaboração ganhando forma com a reabertura da creche. A alegria no rosto das crianças e a gratidão das famílias são a prova de que cada desafio superado valeu a pena. Esse momento é a concretização de um sonho coletivo", destaca a diretora operacional dos Arquitetos Voluntários, Bianca Russo.



A AHMI, que atendia mães e bebês recém-nascidos no Hospital Materno Infantil, ampliou sua atuação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. A entidade agora auxilia mães e crianças desabrigadas, fornecendo roupas, itens de higiene, fórmulas e leites especiais, além de participar da reconstrução de estruturas danificadas pelas chuvas, pontuou a presidente da AHMI, Fernanda Etchepare. “Essa região de Porto Alegre, altamente vulnerável, foi fortemente afetada pelas enchentes. Apoiar a revitalização que impacta tantas crianças e famílias é uma grande realização para a AHMI. Estamos expandindo nosso propósito!”, comemora.



Em menos de dois meses, a escola foi completamente renovada, com novas estruturas, cores e móveis. "Sem esse apoio voluntário, não saberíamos quando poderíamos retomar as atividades. Vocês foram verdadeiros anjos que vieram nos salvar", emociona-se a diretora da creche Vitória, Sandra Ferreira.



