Turismo nos Aparados da Serra

Jornal do Comércio, edição de 09/09/2024 A tirolesa que funcionava sobre o Cânion Fortaleza, nos Aparados da Serra, foi suspensa pela Urbia - gestora dos parques -, por tempo indeterminado. O motivo é que o baixo fluxo de visitantes inviabiliza financeiramente a operação (). A entrada no parque era gratuita, privatizaram e passaram a cobrar R$ 100,00 por pessoa. Quem poderia imaginar que o número de visitantes iria despencar, né? E o prefeito, que agora reclama, apoiou a ideia na época. (Carol Fornasier)

Turismo II

E o desconto pros gaúchos acessarem os cânions? Basta de preços abusivos! Era gratuito e estão cobrando um absurdo para fazer nada. Os cânions estão sendo explorados sem investimento à altura. Cobrar por um estacionamento sem outra alternativa no lugar é venda casada. Cobrar dois ingressos pelo preço de um é venda casada. O tratamento com o consumidor é ultrajante tanto da Urbia como do ICMBio. (Giovani Carvalho Albé)

Litoral Norte

JC, 11/09/2024 A Federasul foi palco no dia 10 de setembro de um debate entre a direção da Corsan Aegea e empreendedores do Litoral Norte sobre o envio do esgoto tratado de Xangri-Lá e outras praias a Tramandaí (). Vão lançar esgoto numa bacia onde pessoas tiram água e alimentação para sobreviver! (Elida Viviane Vaz Hendler)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural, série Porto Noite Alegre, caderno Viver, JC, 23/08/2024 A Danceteria 433, no bairro Auxiliadora, foi um espaço de projeção para o rock gaúcho nos anos 1980 (). Muito boas as reportagens culturais de Marcello Campos sobre a vida noturna de Porto Alegre. Dá gosto ler. Parabéns ao autor! (Marceli Riffel)

Trânsito

Na semana passada registrou-se o enésimo acidente de trânsito na esquina das avenidas Bagé com Carazinho, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Um guard rail, localizado ao lado de um restaurante e defronte à farmácia, está avariado há um ano devido à uma colisão. O tráfego no local é intenso, inclusive com o itinerário de duas linhas de ônibus. É preciso que a EPTC adote uma ação urgente porque são frequentes as batidas, inclusive com feridos. (Gilberto Jasper)

Gramado

Ao visitar Gramado, recentemente, fui surpreendido ao fazer uma compra. Para utilizar uma sacola de plástico fornecida pelo estabelecimento, precisava pagar uma taxa no ato para a prefeitura da cidade. Sugiro aos vereadores que se preocupem mais com os preços astronômicos cobrados em todo o processo de visita. A prefeitura de Gramado deveria se preocupar mais com as perigosas calçadas do Centro, que provocam inúmeros acidentes pelas pedras soltas e desniveladas. (Adriano Ramos)