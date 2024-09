Jornal do Comércio, edição de 03/09/2024 A desativação do serviço do TelessaúdeRS, no dia 30 de agosto, foi lamentada pelas entidades médicas gaúchas. A estrutura, que funcionou por 11 anos, contava com um total de 260 profissionais (). É um absurdo esse governo dizer que não tem recursos para manter um serviço tão útil à população. Tantos gastos inúteis. A passividade do povo diante de tanta injustiça é o que nunca vou entender. (Patrícia Chaves Pinheiro do Amaral)

Agricultura familiar

JC, 02/09/2024 A feira da agricultura familiar na 47ª Expointer vendeu 25,4% a mais do que em 2023, totalizando R$ 10,8 milhões. A novidade é que agora a feira será permanente em Porto Alegre a partir da segunda quinzena de setembro, em uma área na Ceasa (). Tem que fazer essa feira do produtor uma vez por mês no Parque da Harmonia, que fica mais acessível em relação à localização para mais pessoas comprarem essas delícias. (Aline Andrade)

Agricultura familiar II

Tem que colocar a feira em um lugar de fácil acesso para a população. Quem vai na Ceasa? Impossível! (Elisabeth Mendes Gomes)

Ciclovia

JC, 30/08/2024 A prefeitura de Porto Alegre lançou novo edital para reconstrução da contenção dos taludes do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga. Atualmente, a ciclovia está bloqueada para circulação no trecho entre a avenida João Pessoa e a Antônio de Carvalho (). Ando diariamente de bike, é um absurdo demorar tanto para realizar a manutenção. Agora temos que andar no meio da rua, nenhum carro respeita… é complicado ter e depois perder tantos quilômetros de ciclovias em Porto Alegre. Além da localizada na Ipiranga, as outras que temos estão mal sinalizadas, sem pintura…. (Dandi Albuquerque)

Ciclovia II

Que absurdo, parte da ciclovia está bloqueada desde junho de 2023. É uma vergonha! (Jonatha Arruda)

Empreendedorismo

caderno GeraçãoE, JC, 22/08/2024 O Boteco Histórico funciona há cerca de dois anos na Rua dos Andradas, no Centro Histórico. Durante a enchente, a água invadiu o empreendimento, chegando a quase um metro de altura. Isso resultou em prejuízos que ainda estão sendo sentidos. Outro efeito negativo da enchente foi a baixa no público que circula na região (). Lugar maravilhoso! Que tudo melhore e continue servindo umas das melhores comidas do Centro. (Alessandra Dutra Gontarde)