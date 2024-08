Boteco do Centro Histórico de Porto Alegre busca retomada após enchente

Localizado há cerca de dois anos na Rua dos Andradas (Rua da Praia), o Boteco Histórico é uma operação que busca atender com qualidade e hospitalidade os moradores e trabalhadores do Centro Histórico. Durante a enchente, a água invadiu o empreendimento, chegando há quase um metro de altura. Isso resultou em prejuízos que ainda estão sendo sentidos pelo negócio, assim como por outros empreendedores da região.

A operação, liderada por Diogo Daltoe, é um boteco clássico. Aos almoços, são oferecidas várias opções de assados, pratos executivos, à lá minutas de diversos cortes de carne - como filé, entrecot e picanha -, frango, peixe e carreteiros. À noite, o foco do negócio são as comidas de boteco e porções para compartilhar, como picadões e porções de batata frita. Além disso, o empreendimento conta com dias de happy hour com música ao vivo e transmite eventos esportivos, como os jogos da dupla Grenal.

Assim como a maioria dos empreendedores da região, o Boteco Histórico foi fortemente atingido pela enchente no mês de maio. Segundo Diogo, o empreendimento ficou fechado de 4 até 28 de maio. Isso foi um baque enorme para o negócio, visto que, segundo ele, maio é um dos meses de maior arrecadação para os negócios da rua dos Andradas.

"Em maio, tem o Dia das Mães e a Noite dos Museus, dois eventos que lotam bastante. Isso é péssimo, porque a gente conta com esse dinheiro. Por vezes, fazemos um investimento já contando com a grana que vai entrar", conta o empreendedor.

Outro efeito negativo da enchente foi a baixa no público que circula na região. Segundo Diogo, muitas empresas do Centro Histórico ainda estão operando no modelo home office e isso afeta o faturamento do restaurante, principalmente no turno do almoço. Essa série de eventos resultou em consequências muito negativas para o negócio. Segundo o empreendedor, todo esse período sem operar resultou em um prejuízo de cerca de R$100 mil.

" Nada está normal na Andradas. O público do almoço só voltou em 50%. Tem uma empresa aqui perto que tinha cerca de 150 funcionários e que, agora, todos estão trabalhando em casa. Eram 150 funcionários que se espalhavam em restaurantes aqui da rua. Isso tem afetado bastante ", pondera Diogo.

Porém, mesmo depois de tanta dificuldade, Diogo se mantém otimista. Apesar de ainda estar em um ritmo lento, o empreendedor percebe um esforço da clientela para ajudar os comerciantes locais. Isso, segundo ele, é um dos motivos que inspirou a retomada do negócio.

"Acredito que, em novembro, quando o clima esquentar, as coisas vão melhorar. Se não voltar a normalidade, chega perto disso. Devagarzinho o público está voltando, mesmo que ainda oscile bastante. Vejo que as pessoas estão tentando nos prestigiar. vindo quando podem. O público está pegando junto, esforçando-se para vir. O gaúcho é um povo muito fera", afirma Diogo.

O Boteco Histórico está localizado no número 895 da Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre. O empreendimento funciona todos os dias, das 11h às 23h. Para mais informações, acesse o Instagram (@botecohistórico). As reservas e tele-entregas podem ser feitas através WhatsApp pelo número (51) 99676-3532.