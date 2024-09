Eleições Municipais

O empresariado é o segmento que representa a maior parte dos candidatos a vereador e prefeito no Rio Grande do Sul nas eleições 2024, dentre os concorrentes que especificaram profissão ao registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Empresários, diretores de empresas, administradores, comerciantes e industriais são 18,6% das ocupações apontadas pelos concorrentes às câmaras municipais. Na eleição majoritária, 20,5% dos nomes pertencem à categoria (Jornal do Comércio, edição de 22/08/2024). Sabendo administrar uma cidade como administram as suas empresas, mas sempre sendo transparentes, limpos e com foco na relação econômica e social, ao meu ver, não há nenhum problema com essas candidaturas! Mil vezes melhor do que os políticos demagogos sem nenhuma experiência administrativa. (Leonardo Neves)