Por que os banheiros da orla do Guaíba revoltaram frequentadores

"Horrível", exclama a jornalista e professora universitária Sandra de Deus, após sair de um dos sanitários instalados em um dos trechos do cartão postal de Porto Alegre, logo após das quadras de futebol, no trecho 3 da orla do Guaíba. A reação é inevitável, ante o estado de conservação degradável do sanitário. As cinco casinhas nas cores azul e verde exalam mau cheiro e estão sujas, indicação de que não passam por limpeza há dias.

A orla do Guaíba, que tem a maior pista de skate a céu aberto da América Latina, não tem banheiro em condições mínimas de uso, constatou a coluna Minuto Varejo. A prestação de serviço, como ter unidades em condições de uso pelos frequentadores, também é um quesito de atendimento de consumidores.

A coluna presenciou por três dias seguidos - de sábado (17) a segunda-feira (19) - como estavam os equipamentos e nenhuma limpeza havia sido feita. Além disso, a reação de pessoas que buscavam os sanitários era de decepção e revolta ante a condição dos locais. "Impossível usar", disseram muitas mulheres que chegavam, abriam as portas (são cinco pontos na área) e desistiam. "Precisa ter coragem", exclamou uma jovem.

Sandra resolveu encarar porque não teve escolha. "Podre, podre, não dá nem para entrar. Entrei porque precisava", admitiu a jornalista, que fazia uma caminhada pela região. "Quem cuida desses banheiros? Toda a orla está privatizada, e os banheiros nesta podridão?", revolta-se Sandra.

"Quem cuida desses banheiros? Toda a orla está privatizada, e os banheiros nesta podridão?" PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Em outro trecho onde estão os sanitários, a situação se repete. "Os clientes perguntam onde tem banheiro e apontamos que é o que tem aqui em frente", diz William Medeiros, vendedor da loja Matriz, focada em itens para skatistas. A Matriz fica na área da pista, em um contêiner. Ao lado também tem um bar. São os dois varejos no trecho, que atrai grande movimento, principalmente em fins de semana com sol.

"Recebemos clientes do interior, de São Paulo, de outros lugares. Não tem nenhum cuidado", lamenta Medeiros, sobre a condição dos banheiros. "Já reclamamos várias vezes", diz o vendedor. "O mau cheiro vem até aqui na loja. As pessoas gostam de subir no deque que tem em cima do contêiner para ver o por do sol, mas isso (mau cheiro) atrapalha", lamenta Medeiros.

"Clientes perguntam onde tem banheiro e ficam tristes com a situação", diz Medeiros PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Em nota, a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) informou à coluna que "a limpeza é feita por uma empresa terceirizada, que também fornece os banheiros" e promete "tomar providências que garantam a situação adequada dos equipamentos para o uso por parte do público".

A empresa responsável teria de fazer quatro limpezas por semana nos equipamentos, diz a secretaria. O Minuto Varejo constatou que, por três seguidos, isso não foi feito.

A equipe da SMELJ fez vistoria no local nessa terça-feira (20), após a coluna divulgar o vídeo com a situação dos equipamentos, e chamou a empresa para prestar esclarecimentos. Os funcionários também constataram "sinais de vandalismo nos banheiros, o que prejudica o atendimento para a população que frequenta a orla".

Os banheiros que existem na área onde estão bares foram atingidos pelas cheias e ainda não foram restaurados e reabertos. A pasta diz que está concluindo orçamentos. Para dar conta da demanda, foram ampliados os sanitários químicos.

Banheiros químicos foram instalados após a inundação destruir os banheiros permanentes PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Conforme o Escritório de Reconstrução, o orçamento para a recuperação das estruturas dos banheiros está em fase final de elaboração. Após essa etapa, a revitalização deverá ser viabilizada e agilizada por meio de contrapartida", diz a secretaria, em nota.

Sem a estrutura permanente, mais cinco banheiros químicos foram instalados no trecho 3 da orla. São agora 10 unidades (quatro femininas, quatro masculinas e duas para PCDs). São cinco nas proximidades da quadra de areia de futebol e cinco nas na área da pista da skate. São os locais que a coluna conferiu a situação.

A secretaria diz que vai contratar mais cinco banheiros para o trecho, "devido às liberações de mais quadras e previsão mais aberturas nas próximas semanas". Os pontos serão instalados nos próximos dias, diz a pasta.