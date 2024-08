Empresários dominam candidaturas a vereador e prefeito no RS

O empresariado é o segmento que representa a maior parte dos candidatos a vereador e prefeito no Rio Grande do Sul nas eleições deste ano, dentre os concorrentes que especificaram profissão ao registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É o que aponta um levantamento realizado pelo Jornal do Comércio, com dados da Justiça Eleitoral. Empresários, diretores de empresa, administradores, comerciantes e industriais são 18,6% das ocupações apontadas pelos concorrentes às câmaras municipais do Estado. Na eleição majoritária, 20,5% dos nomes pertence à categoria.

No caso da eleição proporcional (vereadores), essa proporção cresceu 8% na comparação com 2020, quando o empresariado equivalia a 17,2% das candidaturas às câmaras municipais. Na eleição atual, há 26.328 concorrentes registrados, dos quais 15% indicaram “outros” ao especificar uma ocupação. Portanto, o cálculo é baseado nos 22.378 restantes, que equivale a 85% dos candidatos.

Já entre os candidatos a prefeito, houve um pequeno aumento, de 1%. São 1.210 nomes que concorrem às prefeituras, dos quais somente 56 não especificaram a ocupação que exercem.

Em seguida, as profissões ligadas ao campo, que incluem funções como agricultor, pecuarista, agrônomo e trabalhador rural, representam 16,6% dos candidatos à vereança, com 3,7 mil nomes. Servidores públicos municipais, estaduais, federais e da Justiça são 11,7% do contingente de aspirantes aos parlamentos: 2.633 se candidataram neste ano. Entre os candidatos às prefeituras, 16,3% têm ocupações voltadas ao campo, em terceiro entre as profissões mais informadas, e a que teve o maior crescimento: de 25% em relação às eleições de 2020.

Políticos, incluindo prefeitos, deputados e vereadores – buscando a reeleição ou trocando de municípios – são 6,4% do total em 2024 entre os candidatos a vereador; no caso das prefeituras, 18,6% dos candidatos já exerce algum cargo representativo, o segundo maior volume.

Duas categorias chamam a atenção entre os segmentos mais indicados nas candidaturas à vereança: aposentados, que são o 4º maior segmento e representam 6,7% dos nomes. Entre as candidaturas majoritárias, aposentados representam 6,1%. Já as donas de casa, que são 4,3% disputando as câmaras municipais, estão ausentes da disputa às prefeituras.

Outro segmento bastante presente nas candidaturas majoritárias é a de servidores públicos municipais, estaduais, federais ou aposentados: 8,2% deles concorre às prefeituras neste ano.

Profissionais ligados à área de segurança pública e ao meio militar, e vinculados à religião que possuem bancadas expressivas nos parlamentos municipais, estaduais e federal, são 1,3% e 0,23% dos candidatos a vereador em 2024 respectivamente; entre os postulantes ao Poder Executivo, 1,4% fazem parte das forças de segurança, ou armadas.

Confira os segmentos profissionais mais numerosos entre os partidos dos candidatos a vereador

A disputa às câmaras municipais nas eleições deste ano tem segmentos profissionais predominantes entre os partidos políticos com o maior número de candidatos. O levantamento foi realizado pelo Jornal do Comércio entre as áreas mais presentes no contingente de candidaturas às câmaras municipais, utilizando também dois dos setores com mais representantes entre candidatos eleitos: segurança pública e militares, e religiosos.

Entre os destaques, o partido com mais nomes ligados a profissionais relacionadas ao campo é o PT, com 25,6% candidatos no segmento; a sigla mais próxima ao segmento empresarial é o PL, com 26,5% - o Novo, que não está entre os 10 maiores, tem 31,9% candidatos empresários.

O partido com mais servidores públicos é o PP, com 14,9% candidatos, e também com mais políticos: 9,7%. Nas profissões ligadas a segurança pública e às Forças Armadas, a maior parte também está no PL, que tem 2,8% de seus candidatos na área; finalmente, os que exercem atividades religiosas são mais númerosos no Podemos: 0,79% dos candidatos filiados ao partido pertencem a este segmento.