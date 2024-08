Obras no viaduto da ERS-118

Jornal do Comércio, edição de 02/08/2024 O fluxo de veículos pela ERS-118, em Gravataí, seguirá lento por, pelo menos, mais seis meses, devido às obras no viaduto que está sendo construído no acesso à avenida Centenário. Prevista para o final deste ano, a conclusão será apenas no primeiro semestre de 2025, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (). O atraso não é de meses, mas sim de anos. Cresci vendo acidentes frequentes nesse cruzamento. A burocracia estatal sempre foi desculpa para empurrar de um lado pro outro a responsabilidade pela obra. (Gabriel Martins)

Festival de Gramado

Em Foco, JC, 12/08/2024 Homenageado com o Oscarito, o ator Matheus Nachtergaele diz que o Brasil tem o melhor cinema do mundo (). Merecido reconhecimento. É um cara genial. Aprecio sua expressão e inteligência. (Rejane Zapella Rocha)

Festival de Gramado II

Um dos melhores atores da "nova geração". (Rogério Sippel)

Minuto Varejo

coluna Minuto Varejo, JC, 08/08/2024 O Madre é a nova aposta do grupo dono da Leiteria. O restaurante explora a memória afetiva da comida da casa da mãe e da avó (). Parabéns Patrícia! Sempre nos atualizando sobre tudo que há de bom! (Fernando José Dal Molin)

Começo de Conversa

coluna Começo de Conversa, JC, 08/08/2024 O mural da praça da Estação Mercado do Trensurb foi pintado pelo artista plástico Danúbio Gonçalves e é uma das belezas que os transeuntes mal reparam pela pressa com que caminham sem olhar para os lados (). Porto Alegre é uma cidade que vira as costas para o Guaíba e para o seu passado. (Douglas Torraca)

Templo a Lúcifer

Site do JC, 14/08/2024 Uma decisão liminar da Justiça determinou a interdição do templo dedicado à Lúcifer em Gravataí, atendendo ao pedido da prefeitura devido à falta de alvará de funcionamento, CNPJ e preocupações de segurança. A decisão impede a inauguração do templo até que as exigências administrativas sejam cumpridas (). Se fosse mais uma igreja Universal ou qualquer outra, não iriam fazer nada. E outra coisa, vai quem quer, ninguém é obrigado a nada. (Daniela Moura)

Templo a Lúcifer II

O templo é deles… com dinheiro deles. Fazem para quem eles quiserem. (Priscila Rocha)