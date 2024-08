Arte esquecida no mural do Trensurb

O mural da praça da Estação Mercado do Trensurb foi pintado pelo artista plástico Danúbio Gonçalves e é uma das belezas que os transeuntes mal reparam pela pressa com que caminham sem olhar para os lados. Só que ainda está sujo com marcas da enchente. Aliás, ontem, toda a área que vai da avenida Júlio de Castilhos até a Mauá era um mau cheiro só. Provavelmente o esgoto cloacal extravasou com as chuvas.



Por falar em Trensurb...

São conhecidas as enormes dificuldades para a estatal recolocar os trens de volta aos trilhos até a Estação Mercado. Há túneis inundados, dormentes e trilhos danificados, mas a empresa deveria informar os avanços e cronograma para os usuários.

O cheiro do garrafão

Há quem diga que desta vez os debates no primeiro turno serão menos complicados que em eleições anteriores porque há só quatro candidatos com representação na Câmara dos Deputados, facilitando não só para quem os promove, mas também para quem os assiste. Faz sentido. Quando eram seis ou sete era um tiroteio verbal. Quanto aos candidatos a vereador que mudaram de partido, nada de novo. Garrafão que levou querosene nunca perde o cheiro.

Tema da moda

Ao que tudo indica, palestras e eventos sobre a reconstrução vão ser tema dominante até a próxima enchente.

O futuro dos negócios

A edição do Unimed Talks reunirá hoje, no Instituto Ling, executivos e lideranças da cooperativa, além de clientes à frente de empresas e de gestão de RH, para debater o tema Futuro: o impacto para os negócios e contará com palestras de Tiago Mattos e Aod Cunha.

Desejo e realidade

Reprodução/JC

Como se diz por aí, falar é fácil, difícil é fazer. As campanhas que conclamam o povo a fazer mudanças são entusiasticamente bem recebidas, mas daí a pegar no pesado vai uma enorme diferença.



Roda viva

Quem acompanha o noticiário de veículos especializados na análise do sobe-desce das bolsas deve ter lido que, até o final de semana passada, abundaram matérias sobre a pujança da economia norte-americana apesar dos juros altos (para eles). E então, de um dia para outro, falam em recessão. Eu só queria entender, não precisa explicar.

Sem desânimos

No Tá na Mesa da Federasul de ontem (matéria nesta edição), o diretor-geral da CMPC Antônio Lacerda falou que para atender a demanda de todo o projeto da fábrica de celulose ela precisa de mais 78 mil hectares. O outro palestrante, Otelmo Drebes, da Lojas Lebes, enfatizou que abriu três novas lojas durante a enchente. Quem pode, pode.

Cara e difícil

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs), em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia, promoverá amanhã às 14h o evento "Debates Desassoreamentos e dragagens de corpos hídricos na agenda de construção". Estas tarefas estão entre as mais difíceis e caras que nos esperam.

É do ramo

Médico e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde no Congresso Nacional, o deputado federal Pedro Westphalen (Progressistas) tem se destacado como um dos parlamentares mais influentes quando se fala de saúde no Brasil. Por isso é chamado de deputado saúde.

Novo hino do Grêmio