Viaduto da ERS-118 será entregue apenas em 2025

O fluxo de veículos pela ERS-118, em Gravataí, seguirá lento por, pelo menos, mais seis meses, devido às obras no viaduto que está sendo construído no acesso à avenida Centenário. Prevista para o final deste ano, a conclusão será apenas no primeiro semestre de 2025, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).



A construção do viaduto está com 65,9% dos serviços concluídos, com o avanço de 27% de outubro do ano passado até o momento. A alteração da data ocorreu em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, pois a frequência da chuva impediu a sequência da obra.

Como a ERS-118 virou a principal rota de entrada e saída de Porto Alegre durante o período de cheias, a obra foi interrompida para não afetar o fluxo de veículos. Segundo o departamento, também se verificou a necessidade de ajuste no sistema de drenagem no entroncamento com a freeway - serviço que também foi incluído na obra.



Quem trafega até Gravataí já se depara com a estrutura da trincheira finalizada, assim como os acessos ao Distrito Industrial. No momento, está em andamento a construção dos aterros e a implementação do pavimento, além dos acessos à avenida Plínio e o retorno à rua Centenário.



A estrutura é construída no quilômetro 21 há dois anos, com um investimento inicial de R$ 28 milhões pelo governo do Estado. As obras são realizadas pela construtora Sultepa.