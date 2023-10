Viaduto entre a ERS-118 e ERS-030, em Gravataí, começa a tomar forma

O viaduto que está sendo construído no acesso à avenida Centenário, na interseção da ERS-118 com a ERS-030 em Gravataí começa a ganhar forma. Nesta semana foi concluído o içamento das vigas metálicas fundamentais para a sustentação da pista que interligará o Distrito Industrial e a via na cidade da Região Metropolitana.

Coordenada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a construção do viaduto está com aproximadamente 38% dos serviços acabados. Além do içamento estar finalizado, as pré-lajes que serão utilizadas na execução da laje do viaduto estão confeccionadas e prontas para a instalação, abrindo espaço para o término do tabuleiro do viaduto. "Estamos avançando na implantação dos tabuleiros dos viadutos, garantindo o cumprimento do compromisso do governo do Estado em entregar a estrutura em 2024", pontua o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Segundo o dirigente, o viaduto integra um conjunto de obras que inclui a construção de uma trincheira no acesso ao Distrito Industrial, em um trecho de um quilômetro de extensão. "Já executamos a escavação e as estacas da fundação. Agora, serão elaborados os blocos da trincheira. Por fim, devem ser construídos os pilares e as vigas", explica Faustino. Segundo ele, a obra conta com investimento de R$ 28 milhões do governo do Estado.

Desde agosto, está sendo realizado o desvio do trânsito da pista central da ERS-118 para uma pista lateral, no sentido Sapucaia-Viamão. A intenção é facilitar o fluxo de veículos. A rota alternativa, por prazo indeterminado, está sinalizada com placas e balizadores.