Justiça acata pedido da prefeitura de Gravataí para interditar templo de Lúcifer

Em decisão liminar na última terça-feira (13), a 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública do Fórum de Gravataí acatou o pedido da prefeitura de Gravataí para a interdição do Templo dedicado à Lúcifer no município. Em tutela de urgência, a decisão impede a realização do evento de inauguração, bem como determina interdição do local até sua devida regularização administrativa, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

O pedido por parte da prefeitura se deu pelo fato de o templo não ter alvará de funcionamento, não ter CNPJ constituído e também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema. , não ter CNPJ constituído e também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema.

Contraponto

Um dos proprietários do templo e também fundador da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, Tata Hélio De Astaroth contesta a decisão. "Somos donos da propriedade e mesmo assim estamos impedidos de fazer qualquer prática religiosa ali. Importante dizer que a construção do monumento foi financiada com nossos próprios recursos", relata.

Ele ainda afirma que o prefeito da cidade teria dito que qualquer pedido de alvará à prefeitura seria negado. "No dia que trouxeram o documento da liminar, chegaram aqui com cinco viaturas apenas para entregar um papel. Isso chega a ser até ridículo", desabafa o proprietário.

Durante os últimos dias, o local vem sendo alvo de diversos comentários negativos nas redes sociais. Por este motivo, a localização exata não está sendo divulgada. "O pessoal comenta sem saber o contexto completo. Na verdade, essa estátua é muito rica em simbolismo. Ela representa o início de uma nova era baseada no equilíbrio. Falamos em um mundo com mais respeito e menos intolerância religiosa", aponta Astaroth.

A inauguração, que estava prevista para a terça-feira (13), ainda não tem nova data para acontecer. "Entramos em contato com nosso advogado e ele já está tomando as medidas cabíveis para resolver essa situação. Esse evento sempre foi privado, nunca foi dito que seria aberto ao público. Preciso de alvará para receber os amigos em casa?", questiona.