Desafios do comércio pós-enchentes

As enchentes de maio colocaram lojistas à prova mais uma vez no Rio Grande do Sul. O mesmo ocorreu com muitos fornecedores, indústrias e prestadores de serviços. No entanto, o que se vê é que as empresas responderam com agilidade à catástrofe climática, mesmo que com desempenho desigual (caderno Dia do Comércio, Jornal do Comércio, edição de 16/07/2024). No setor de materiais de construção, os preços ficaram exorbitantes para fazer uma reforma. Além disso, está difícil encontrar alguns produtos. (Jaqueline Trimpler)