Câmara Municipal de Porto Alegre inicia recesso na próxima quarta-feira

No final de julho, todos os níveis do legislativo realizam uma pausa nas pautas. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, o recesso acontece a partir da próxima quarta-feira (17), com retorno previsto para a primeira semana de agosto. Na virada de semestre, o ritmo das votações e da tramitação dos projetos deve ser reduzido, principalmente devido às eleições municipais.

LEIA TAMBÉM: Definição sobre isenção de IPTU para atingidos por enchente não avança na Câmara de Porto Alegre

Em março deste ano foi aprovado o fim das sessões híbridas a partir do mês de agosto. Com isso, não será possível que parlamentares votem ou se manifestem de forma remota, exceto em casos de calamidade pública. Assim, os compromissos de campanha devem esvaziar as sessões de votação.

De acordo com o líder do governo do prefeito Sebastião Melo (MDB), a base governista espera seguir focando em projetos do dia a dia, legislando sobre problemas da cidade. A prioridade deve ser dada àquelas matérias referentes à reconstrução de Porto Alegre após as enchentes. Já a oposição planeja focar na fiscalização do atual governo, que é um dos papéis da Câmara Municipal, conforme explica o líder Roberto Robaina (PSOL).