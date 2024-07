Programas destinarão mais de R$ 400 milhões para catadores

Programas do governo federal destinados a catadores de materiais recicláveis destinarão R$ 425,5 milhões a iniciativas que fortaleçam o trabalho e a estrutura das cooperativas e associações da categoria em todo o Brasil. Duas cidades gaúchas farão parte de um programa específico para acesso a recursos com essa finalidade. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira, dia 10, durante reunião do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica, que trata de ações voltadas a esses profissionais em políticas públicas. As informações são do setor de comunicação do Ministério das Cidades. Alguns editais já estão abertos e outros estarão disponíveis nos próximos meses.

Com apoio da Petrobras, o Projeto Conexões Sustentáveis: Fortalecendo a Cadeia da Reciclagem no Estado do Rio Grande do Sul terá como objetivo qualificar e reestruturar organizações de catadores e apoiar a organização e inclusão daqueles que atuam de forma individual nos municípios de Canoas e Esteio. O projeto terá valor máximo de R$ 17,3 milhões, considerando um prazo contratual de 2 anos e 4 meses.

Outros R$ 103,6 milhões integram a retomada do programa Cataforte. Deste montante, Caixa Econômica, BNDES e Banco do Brasil, via Fundação Banco do Brasil, vão investir R$ 75 milhões. Da Caixa, R$ 25 milhões serão para o lançamento de Carta Convite voltada para Organizações da Sociedade Civil para apresentação de projetos com foco em diagnóstico socioeconômico das cooperativas, assessoria técnica até a modernização física de galpões. Outros R$ 50 milhões serão ofertados via Chamada Pública pela Fundação BB e BNDES para que redes de catadores submetam projetos para financiamento de bens e serviços, capacitação, implantação e modernização da infraestrutura física fortalecendo a estruturação das organizações.