As eleições municipais de outubro

Jornal do Comércio, edição de 09/07/2024 O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020) não descarta ser candidato ao Paço Municipal nas eleições de outubro deste ano. Até agora, não há nada confirmado, mas Marchezan mantém conversas com o governador Eduardo Leite (PSDB) e com a prefeita e presidente estadual do PSDB, Paula Mascarenhas, que defendem sua candidatura (). Logo ele, que perdeu a verba do combate às enchentes? (Carlos Daleno)

Tá aí um voto que eu daria. (Débora Winter)

Porto Alegre não tem um nome responsável para fazer a cidade ser realmente uma capital de Estado. (Carlos César Lopes)

Atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino exerceu seu mandato como senador por apenas 21 dias antes de licenciar-se para se tornar ministro da Justiça, mas foi beneficiado com plano de saúde vitalício do Senado. Assim está difícil! (Adriano Ramos)

JC, edição de 27/06/2024 Parabéns ao diretor de Formação do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Paulo Giacomelli, pela análise lúcida e esclarecedora desenvolvida no artigo "A Europa vira à direita" (). Como economista treinado na análise racional e não ideológica da sociedade, considero fundamental, como faz o autor, esclarecer que democracia é, em essência, o meio de que as economias ocidentais dispõem para assegurar as liberdades de escolha, indispensáveis ao funcionamento do mecanismo de mercado. Portanto, assegurar o exercício dessas escolhas é a função primordial da democracia. O ranço ideológico que se pendura nela nada mais faz do que tão somente corrompê-la. (Valny Giacomelli Sobrinho)

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 31/05/2024 A Boate Carlitus, na avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre, era um espaço sob medida para casais desfrutarem de um bom drink. O local ficou aberto entre 1978 e 2011 (). Eu e minha esposa frequentamos a Carlitus por, no mínimo, 15 anos, exclusivamente. Ocupada só por casais, jantávamos no andar superior e depois descíamos para a pista de dança. As músicas eram escolhidas sob medida para a faixa etária predominante. Que época maravilhosa para diversão! (Eduardo Fossati)

JC, 11/07/2024 A Trensurb voltou a cobrar no sábado a tarifa de R$ 4,50 entre o eixo norte da Região Metropolitana e Porto Alegre (). Pior é que, em breve, devem reajustar para recuperar o que foi perdido. (André Vaz)