(Coluna Minuto Varejo, JC, 08/07/2024) O Armazém Moderno, varejo pequeninho, charmoso e mega de vizinhança, na Zona Norte de Porto Alegre, busca ajuda para não sair do local e acabar fechando. Mirela e a sócia Raquel Silva precisam conseguir R$ 260 mil para não perder o ponto que ocupam há 19 anos. Se tem alguém que batalha são elas. Vamos à luta, pela nossa calçada amarela gurias. Juntos somos mais. A história das gurias é um exemplo de perseverança, pra frente sempre! (Manu Holztrattner)

Minuto Varejo II

Vamos Armazém Moderno. Vocês fazem a diferença! (Samanta Pezzi Gomes)

Vinícolas gaúchas

(JC, 05/07/2024) Após as chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul, o setor de turismo da Serra Gaúcha se mobilizou para retomar suas atividades e atrair turistas, especialmente de Porto Alegre e do restante do Estado. Entre os principais atrativos estão as diversas vinícolas de Bento Gonçalves, Garibaldi e Flores da Cunha. Das pequenas às grandes, os roteiros incluem degustação, piqueniques e almoço nos parreirais. Ótimas dicas que fogem do convencional. Muito bom! (Matheus Cuti)

Catamarã

(JC, 08/07/2024) Após 67 dias, os bancos do Catamarã voltaram a receber passageiros na manhã fria e cinzenta do último domingo. A retomada ocorreu com desconto nas passagens. O valor anterior de R$ 16,85 foi reajustado para R$ 10,00. Essa é a melhor notícia! Investimento no que dá certo. (Dirce S. Tomczak)

Catamarã II

Graças a Deus, porque quem precisa depender dos ônibus da Guaíba, sofre. (Alex Berchon)

Catamarã III

Adoro viajar no catamarã. Rápido, seguro e muito limpo. (Claudete Costa)

Aeroporto

(JC, 08/07/2024) Ainda sem voos, mas a movimentação nos últimos dias já mudou o astral no Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado há mais de 60 dias devido ao impacto da cheia histórica. O terminal está sendo preparado para ter embarques e desembarques a partir de 15 de julho. Com um pouquinho de sorte não houve danos graves na pista e questão de um ou dois meses tudo normaliza. (Augusto Bilhalva Goulart)