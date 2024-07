Armazém que ajudou vítimas da enchente busca ajuda para ficar no ponto em Porto Alegre

"Nossa sala foi colocada à venda! Temos prioridade, mas não temos o valor", avisa Mirela Barbosa, uma das donas do Armazém Moderno, varejo pequeninho, charmoso e mega de vizinhança, no bairro São Sebastião, na Zona Norte de Porto Alegre, que busca ajuda para não sair do local e acabar fechando. A coluna Minuto Varejo mostrou a loja em 2022, que está no vídeo abaixo:

O valor? R$ 260 mil. Mas tem dois detalhes relevantes nesta história que a coluna faz questão de contar.

As sócias Mirela e Raquel Silva lançaram, no comecinho de maio, uma campanha colaborativa em busca de recursos para comprar o imóvel e manter o Armazém Moderno no endereço onde funciona há 19 anos. O local foi colocado à venda por questão de sucessão familiar.

Mas aí veio a inundação histórica, que virou milhares de negócios e vidas de pessoas do avesso. A região norte da Capital foi uma das mais atingidas. A loja de Mirela e Raquel não foi atingida, pois fica em um ponto mais alto, mesmo que muito perto da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que foi quase todo encoberto.

Agora vem o segundo detalhe dessa história: as empreendedoras já tinham conseguido doações em três dias de campanha, antes da enchente, que ganhou mais força após 3 de maio, quando, inclusive, o aeroporto do fechado.

"Estávamos indo bem com as doações. Tínhamos conseguido R$ 4,5 mil em três dias. Mas veio a enchente, comprometendo o orçamento de familiares que tinham pretensão de nos doar valores maiores", conta Mirela.

Com a inundação, as proprietárias interromperam a arrecadação e decidiram destinar o dinheiro que haviam obtido para ajudar quem havia perdido tudo.

"Nossa campanha não se compara à situação das pessoas que perderam suas casas, seus negócios, seus pertences e até vidas, infelizmente! Usamos nossa arrecadação pra ajudar. O que faz parte da nossa essência a solidariedade, como sempre!", explica a dupla de empreendedoras, em mensagem à coluna.

Para usar os recursos que, inicialmente seriam para a compra do imóvel, Mirela e Raquel comunicaram antes a todos que doaram e tiveram o sinal verde imediatamente.

O que é o Armazém Moderno

Mirela e Raquel querem manter a loja no endereço atual onde tem forte relação com a comunidade LUCIANE CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC

O Armazém Moderno fica na rua Bom Retiro do Sul, número 23. A loja tem cafés e comidinhas, de almoços a lanches, e gira em torno ainda da venda de itens para casa, acessórios, camisetas e presentes.

Mirela e Raquel adotam três princípios no negócio: feminismo, alegria e sustentabilidade.

Em 2022, o pequeno comércio de bairro fez parte das visitas técnicas da Feira Brasileira de Varejo (FBV), justamente por ser um exemplo de práticas e engajamento com a comunidade. As empreendedoras já participaram também de projetos do Sebrae-RS em diversos temas.

Prazo para comprar imóvel do Armazém Moderno termina em 12 de julho

Recentemente, as sócias decidiram retomar a campanha, pois o prazo está correndo. Elas têm até 12 de julho para obter o dinheiro ou vão perder o ponto. "Com a enchente, muitas pessoas receberam seguro e estão buscando locais mais seguros. Já tem gente interessada que inclusive veio aqui ver", conta Mirela. Uma ação recente mostrou força do varejo. Um nhoque da sorte, no dia 29 de junho, atraiu dezenas de pessoas.

"Temos preferência na compara, mas o prazo termina em poucos dias", delimitam as duas, temerosas de não conseguir atender a tempo. Elas esclarecem também que não têm como buscar financiamento bancário, pois tiveram um sinistro há 10 anos e seus nomes estão com restrição para obter crédito.

"Dependemos exclusivamente de quem puder nos ajudar", reforçam as sócias:

"São 19 anos de história, de inspiração, de referência e não podemos deixar acabar assim. Não queremos sair daqui. As pessoas nos questionam por que não buscamos outro lugar. Construímos uma história aqui, vamos ter de começar do zero. Estamos lutando para ficar".