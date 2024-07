Catamarã retoma atividades em domingo de frio e chuva

Na Estação Hidroviária de Porto Alegre, o santuário onde ficava a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes antes das enchentes de maio de 2024 ainda está vazio. Mas, após 67 dias, os bancos do Catamarã voltaram a receber passageiros na manhã fria e cinzenta deste domingo (7).

A embarcação que transporta mais de 1 mil pessoas diariamente, retomou com preço mais baixo (de R$ 16,85 para R$ 10,00) por tempo indeterminado. O gerente de Operações da Catsul - empresa responsável pela travessia entre a Capital e a cidade de Guaíba -, Joao Pedro Wolff, destacou a importância deste retorno às atividades.

"A gente sabe que o nosso serviço ajuda bastante a população do ponto de vista de tempo de deslocamento e previsibilidade. As dificuldades foram gigantescas para ter a nossa estrutura reorganizada. Isso faz desse momento algo muito importante", resumiu.

Retomada do Catamarã após enchentes teve a primeira viagem às 10h deste domingo, 7 de julho TÂNIA MEINERZ/JC

As perdas em danos materiais chegaram a R$ 1,5 milhão e os danos operacionais pelos dias parados significam R$ 350 mil por mês. Mesmo assim, Wolff ressaltou o esforço conjunto para reerguer a parte de infraestrutura e manter os 35 empregos diretos.

Apesar do trabalho realizado até então, ainda faltam alguns ajustes. O mais relevante, segundo o gestor, é a recuperação da energia: "Este barulho que estamos ouvindo aqui é do gerador, ainda precisamos dele para o funcionamento dos computadores, do ar condicionado e da luz".

A passeio pela capital gaúcha, o primeiro a comprar um bilhete foi o santa-mariense Julio Braz, de 70 anos, que estava em busca de um passeio diferente neste fim de semana e ficou satisfeito em saber que poderia voltar a fazer os passeios pela orla de Guaíba: "Depois da catástrofe, é bom ver que a vida está voltando ao normal. Fico feliz em saber que eu comprei a passagem inaugural desta retomada".

Já a consultora de vendas Yasmin Corrêa, 27 anos, foi garantir o tíquete para que ela pudesse voltar a ver a família após mais de dois meses sem acesso. Acompanhada de Juliana Bartholomans, 23 anos, ela conta que a casa dos pais e do irmão foi bastante atingida pelas águas, assim como as residências de alguns tios e primos, mas agora todos retornaram às moradias e este será o primeiro fim de semana para matar a saudade. "A gente não se vê há tanto tempo, que só agora estou levando o ovo de Páscoa para eles", comentou, bem-humorada, a jovem.

Juliana (E) Yasmin (D) foram umas das primeiras passageiras a comprar bilhetes neste domingo TÂNIA MEINERZ/JC

A partir desta data, os três terminais voltam a funcionar normalmente, realizando 28 viagens durante a semana, 22 aos sábados e 20 aos domingos. Tanto os de Porto Alegre, localizados no Pontal Shopping e no Armazém B3 no Cais, quanto o de Guaíba. O acesso subterrâneo ao transporte, ao lado da Estação Mercado, segue interditado.