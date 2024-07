Catamarã reabre no domingo após 66 dias; passagens estão mais baratas

Fechado desde o início de maio por conta da enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul, o Catamarã, que faz as viagens que ligam Porto Alegre à Guaíba, irá reabrir a partir do próximo domingo (7). A primeira viagem acontece às 10h.

A CatSul, empresa responsável pela travessia, informa que o funcionamento será nos mesmos horários de antes. Durante os dias de semana, são 28 viagens por dia. No sábado, são 22. No domingo, 20.

• LEIA TAMBÉM: Primeiro Centro de Acolhimento Humanitário do RS é inaugurado em Canoas

De acordo com o diretor de operações da CatSul, Carlos Bernaud, a retomada ocorrerá com desconto nas passagens. O valor anterior de R$ 16,85 será reajustado para R$ 10,00. "Essa alteração não terá um prazo de vigência e serve para atrair o nosso cliente de volta, e ainda respeitar a situação que o Estado atravessa", justifica.

O acesso subterrâneo ao transporte, ao lado da Estação Mercado, segue com água acumulada TÂNIA MEINERZ/JC

Os três terminais voltarão a funcionar. Na Capital, são dois. Tanto no Pontal Shopping quanto no Armazém B3 no Cais do Porto. Na cidade de Guaíba, o terminal também funcionará normalmente. O acesso subterrâneo ao transporte, ao lado da Estação Mercado, segue interditado.

Bernaud ainda não consegue fazer uma previsão de usuários esperados, porém entende que rapidamente a operação voltará a atender o fluxo padrão de usuários. "Nossa média diária era de 1700 pessoas fazendo o deslocamento. Acredito que seja só uma questão de tempo para que esse número se reestabeleça. A partir do momento que a informação se espalhar, os nossos clientes usarão o serviço", informa o diretor de operações da CatSul.