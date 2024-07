Pista do Salgado Filho

O Laboratório de Pavimentação (Lapav) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) faz testes e trabalha com a Fraport em soluções para reabertura do aeroporto da Capital. Sob a coordenação do professor e doutor em Engenharia, Lélio Brito, a equipe do laboratório está em ação desde que a água cobriu boa parte do traçado de 3,2 mil metros da pista, sem voos desde 3 de maio. A resposta que se busca é: o que está abaixo do pavimento foi afetado ou não? (JC Logística, JC, 02/07/2024). Que bom que descobriram que nossas universidades podem contribuir muito! (Simone Flores Monteiro)