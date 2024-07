Estação Canoas da Trensurb reabre hoje em trecho da operação emergencial

A partir desta segunda-feira (1º), a Trensurb reabre a Estação Canoas, ampliando para 14 o número de estações atendidas pela Operação Emergencial, implementada após a enchente histórica de maio deste ano, que afetou a operação dos trens.

As viagens terão os horários ampliados, ocorrendo diariamente das 5h às 22h. A empresa manteve os intervalos entre viagens em 18 minutos. Para quem precisa se deslocar até Porto Alegre, o terminal de embarque e desembarque dos ônibus da Transcal, que fazem o trajeto entre Canoas e a Capital Porto Alegre, permanece junto à Estação Mathias Velho.

Com os reparos no sistema de bilhetagem em fase final de execução, a cobrança de passagem segue temporariamente suspensa. Segundo a companhia, a retomada da operação está sendo gradual e, à medida que for possível operar com as devidas condições de segurança em outras estações ou ampliar horários, será feito e divulgado.

Conforme o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, as equipes seguem incansáveis no trabalho de reconstrução dos prejuízos causados pela enchente. "Continuaremos em um esforço constante para operacionalizar as subestações de energia e a manutenção de trilhos e equipamentos severamente danificados, em busca da operação plena."