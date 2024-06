Mais de 179 mil cestas básicas foram entregues na central de doações de Canoas

Mesmo com sol e as altas temperaturas nesta segunda-feira (10), as marcas da enchente persistem nas residências, nos comércios e na memória dos moradores de Canoas. No pico da enchente, no começo de maio, o nível da água passou dos 5 metros no bairro Mathias Velho. A população deste e do restante dos bairros atingidos da cidade, na Região Metropolitana, buscam donativos na central de entrega de doações, localizada na esquina das avenidas Getúlio Vargas com Inconfidência. Desde o dia 7 de maio, 179 mil cestas já foram entregues.



“Espero conseguir um colchão para retornar para casa. Estamos fazendo a limpeza, mas é muito longe para dependermos de ônibus e não sobra tempo para fazermos o serviço”, lamenta o morador do Mathias Velho, Flávio Campos - que aguardava para receber a quarta cesta básica. Diariamente, 2,5 mil fichas são distribuídas no local e as filas já se formam logo cedo. Antes das 9h desta segunda (10), mais de mil pessoas aguardavam o atendimento no antigo supermercado Asun.

O pedido pode ser feito pela população atingida uma vez a cada sete dias, como é o caso da moradora do bairro Mato Grande, Tatiana Crispim. “Nossa casa estava embaixo d'água, com acesso apenas de barco. Precisei buscar os donativos outras vezes e sempre fui bem atendida”, relata.



As cestas chegam de diferentes partes do Brasil, por meio do governo federal e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. “Fazemos um remanejo das doações do País inteiro, além da montagem de cestas com o mínimo necessário para que uma família, composta por quatro pessoas, consiga se alimentar durante sete dias”, explica o coordenador da atividade, Marcelo Almeida.



Das 80 pessoas envolvidas na ação, 80% já trabalham na prefeitura de Canoas. Outros 20% são apenados do programa Recomeçar, que possibilita a redução da pena a cada três dias trabalhados, e operários contratados de forma emergencial. O espaço funciona das 8h até as 16h.