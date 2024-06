Receita Federal retoma atendimento presencial em Canoas e Porto Alegre

A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira (6), que as unidades de atendimento do órgão em Porto Alegre e Canoas estão em processo de ajustes. O objetivo é retornar ao atendimento presencial o mais breve possível.

Além de anunciar o retorno, o órgão reforça que pessoas em busca de regularizar ou alterar o CPF não precisam comparecer de forma presencial.

Atendimento em Canoas

A Agência de Canoas, que teve sua sede atingida pela enchente, iniciou hoje o atendimento na universidade La Salle (Unilasalle), onde permanecerá até o dia 26 de junho. A alternativa de sede provisória surgiu pela parceria da Receita Federal com a universidade no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). Quem realiza os atendimentos são os próprios alunos do curso de contábeis, que recebem prévio treinamento e suporte da Receita Federal.



O acesso às instalações da Receita Federal dentro da universidade é feito pela avenida Getúlio Vargas.

Atendimento em Porto Alegre

Na Capital, o atendimento já havia retornado no dia 27 de maio, dentro do Shopping Praia de Belas, no sistema de mutirão com outros órgãos. Mas a partir desta quarta-feira, retornaram no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), no edifício sede da Receita Federal. Os atendimentos seguem no Praia de Belas até o dia 26 de junho.