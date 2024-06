Trecho entre Porto Alegre e Base Aérea de Canoas leva apenas 35 minutos

O tempo de deslocamento entre Porto Alegre e Canoas, que chegou a três horas durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, voltou ao normal. A reportagem do Jornal do Comércio deixou a Zona Sul da Capital às 8h07min desta quarta-feira (5) e chegou ao ParkShopping às 8h42min. Ou seja, o trajeto levou 35 minutos.

Base Aérea de Canoas, de onde saem os voos A informação é importante para passageiros que viajam a outros estados, já que partem do estabelecimento os ônibus para a. As companhias aéreas estão pedindo que as pessoas cheguem ao ParkShopping com três horas de antecedência e que façam o check-in previamente de forma online.

Salgado Filho, fechado até dezembro devido ao alagamento A Fraport, que administra o aeroporto, montou uma operação na entrada do shopping, onde funcionários abordam quem chega ao local para prestar esclarecimentos. Adesivos também deixam bem claro onde os passageiros devem entrar. Tudo funciona bem.

Enquanto aguardam, os viajantes movimentam as cafeterias do ParkShopping, que abrem mesmo antes das lojas para atender essa nova demanda. Assim como ocorria no Salgado Filho, agora esses espaços gastronômicos ficam lotadas desde cedo da manhã, com clientes com malas e laptops sobre as mesas. Cafés e pães de queijos são pedidos a todo momento.

as saídas de Porto Alegre estão liberadas Uber, que custou R$ 44,98, segue pela BR 116. Ao longo do caminho, é possível ver as cicatrizes da tragédia que assolou o Estado. As cenas mais impactantes são no Quarto Distrito e no Humaitá, onde há muito acúmulo de lixo e de caliça. O cheiro também é perceptível da estrada. No trajeto,. O.

Voar de Canoas tem sido uma opção confortável e, pelo menos nesta quarta-feira, oferecia a mesma comodidade que o Salgado Filho.

Jornal do Comércio testará voo até Guarulhos

O JC testará o voo da Gol entre Porto Alegre e Guarulhos nesta quarta-feira (5) a convite da Meta. Marcado para decolar as 13h, a orientação era entrar para a área de embarque às 10h. O motivo da viagem é a conferência Meta Conversations, que ocorre em São Paulo. Trata-se da conferência global da empresa dona de marcas como Facebook, Instagram e WhatsApp.