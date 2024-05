A solidariedade dos gaúchos na tragédia

Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 16/05/2024 Um grupo de voluntários criou a SOS Rio Grande do Sul, plataforma que disponibiliza informações atualizadas sobre as demandas dos abrigos ao redor do Estado. Com uma interface simples e direta, fornece ao público informações dos mais de 400 abrigos cadastrados na iniciativa. A ideia veio da percepção de que a organização seria tão importante quanto a boa vontade e altruísmo neste momento de crise (). Importante e necessário! Planejar a logística de gestão, para não faltar. Serão muitos meses para tudo começar a voltar ao "quase normal". (Carmen Vijande de Valladares)

Solidariedade II

Achei a iniciativa demais, parabéns galera! (Chay Balbinotti de Amorim)

Abrigo para mulheres

JC, 13/05/2024 A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, criou um abrigo exclusivo para mulheres no Foro Regional do Partenon, na Zona Leste da Capital. A iniciativa surgiu após a prisão de seis pessoas por suspeita de estupro dentro de locais destinados a acolherem as famílias vítimas das enchentes (). É um absurdo que no momento de tragédia que estamos vivendo, tenhamos situações deste tipo ocorrendo. (Eliseu Ely)

Cachoeirinha

JC, 14/05/2024 Com retroescavadeiras e veículos com tração 4x4, funcionários da prefeitura de Cachoeirinha, município da Região Metropolitana, e voluntários do Jeep Clube Cachoeirinha criam uma espécie de estrada elevada - seguindo o mesmo modelo do corredor humanitário em Porto Alegre - ao lado do dique, para receber duas moto-bombas para drenar a água das ruas para o outro lado do dique (). Parabéns! Todas as cidades da grande Porto Alegre que tiveram bairros alagados deveriam ter feito isso desde o primeiro dia. A medida poderia ter amenizado, em muito, os alagamentos. (Marcos Cerutti)

Começo de Conversa

coluna Começo de Conversa, Site do JC, 06/05/2024 Já foi explicado, em eventos de cheias anteriores, como foi o projeto do Muro da Mauá e dos diques, mas aquilo que não foi feito, cuja fatura pagamos hoje, não custa repetir. O muro tinha estaqueamento para suportar uma elevada de seis pistas até o Gasômetro (). Viadutos geram degradação, barreiras, insegurança e viram local de habitação para moradores de rua. Porto Alegre precisa de um planejamento urbano adequado. As cidades estão excluindo ou criando outro uso para esse tipo de estrutura (viaduto). Exemplo do High Line, em Nova York, e da zona portuária do Rio de Janeiro, onde implodiram o viaduto. (Luciana Weber Guilloux)