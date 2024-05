Porto Alegre cria abrigo exclusivo para mulheres na Zona Leste da Capital

A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do estado (TJ-RS), anunciou a criação de um abrigo exclusivo para mulheres. O local escolhido é o Foro Regional do Partenon, na Zona Leste da Capital. A iniciativa surgiu após a prisão de seis pessoas na Região Metropolitana por suspeita de estupro dentro de abrigos que acolhem as famílias vítimas pelas enchentes que atingiram o Estado.



Segundo a Corregedoria-Geral da Justiça, o espaço foi inteiramente cedido para a construção de um alojamento. O judiciário está trabalhando para organizar o local para receber o quanto antes os materiais e as pessoas. Ficará a cargo do município fazer as articulações logísticas e pelo funcionamento do abrigo. Questionado sobre a presença de mulheres com filhos, o TJ-RS, através da sua assessoria, informou que não receberá crianças.

A preocupação com a segurança das mulheres nos alojamentos surge após denúncias de crimes cometidos nos locais reservados para os desabrigados. Seis casos de estupros foram identificados pela Brigada Militar dentro de abrigos, sendo quatro na Capital. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (10), o governador Eduardo Leite garantiu que a administração estadual está tomando providências para coibir as ações criminosas.



