Ministro dos Direitos Humanos discute medidas para sistema prisional e abrigos no Estado

Em atualização

Foram apresentadas ao Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, as medidas adotadas no Rio Grande do Sul referente ao sistema prisional e ao atendimento realizado nos abrigos. A reunião com o Desembargador Alberto Delgado Neto ocorreu na tarde desde quinta-feira (9), no Palácio da Justiça, em Porto Alegre.

Os apenados que precisaram ser transferidos para outras unidades estão, aos poucos, retornando os municípios de origem.

No ramo do trabalho, foram apresentadas denúncias de trabalhadores que estão sendo ameaçados de serem despedidos por não estarem conseguindo chegar ao trabalho, devido as consequências das chuvas.